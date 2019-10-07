Цены большинства промышленных металлов снижались на неделе на фоне опасения замедления мировой экономики. Слабые данные деловой активности в производственном секторе США запустили волну распродаж рисковых активов. Инвесторы опасаются, что спад мировой промышленности перекинется на сектор услуг, тем самым введя экономику в фазу замедления экономического цикла. Снижение рынков было остановлено вышедшей статистикой по безработице США, которая обновила многолетний минимум – 3,5%.

Текущая неделя не будет щедрой на статистику, направление движения могут задать публикация протоколов ФРС и возобновление торговых переговоров. Для рынка нефти будет важна публикация месячного репорта в четверг, и особый интерес будут вызывать данные по добыче нефти в Саудовской Аравии, которая была значительно сокращена из-за нападения.

Цена Brent упала на 5% из-за роста запасов нефти в хранилищах США и полного восстановления добычи и экспорта Саудовской Аравией. Также негативно на рынке сказалась слабая статистика в США и Европе. Несмотря на снижение производства в Саудовской Аравии, мировые запасы нефти продолжают расти. Иран пытается обойти санкции США и экспортировать нефть, что пока удается с трудом, но есть риск, что иранская нефть хлынет на рынок, если в этом помогут Китай и Россия. Оживить цены могут переговоры между США и Китаем 10–11 октября – конечно, при их благоприятном исходе.

Добыча нефти в Венесуэле составляет 650 тыс. баррелей в сутки, что является абсолютным историческим минимумом. Поддержка, которую оказывает Россия, может несколько поднять добычу, но без долгосрочных инфраструктурных инвестиций, устойчивого восстановления добычи в этой стране не будет.

Нефть марки Brent уже почти год торгуется в диапазоне 55–70 долл. за баррель, и сейчас цена находится около нижней границы этого диапазона. Мы не видим драйверов для дальнейшего снижения цен, учитывая сильные данные по рынку труда США. Отсутствие прогресса в торговых переговорах может надавить на цену черного золота, но высокая неопределенность и перебои поставок на рынке углеводородов имеют, по нашему мнению, больший вес. Мы ожидаем восстановления цен на нефть в рамках указанного выше диапазона.

Драгоценные металлы имели спрос на неделе из-за бегства капитала из рисковых активов. Помимо опасений рецессии ценами на некоторые металлы может двигать углубляющийся дефицит. Так, из-за падения производства палладия в ЮАР цена металла может пойти еще выше. Но в долгосрочной перспективе мы бы смотрели в сторону золота и серебра. Палладий не менее привлекателен, но мы ожидаем, что коррекция по нему продолжится.

Колебания курса рубля в последнее время так и напрашиваются на то, чтобы связать их с колебаниями цен на нефть, но это лишь видимость. Рубль в гораздо большей степени в последние несколько недель повторяет динамику валют других развивающихся рынков, например мексиканского песо. Это говорит о том, что движения в рубле – это сейчас просто отражение отношения инвесторов к рисковым активам.