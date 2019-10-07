Мы обновили финансовые модели компаний российского нефтегазового сектора после понижения нашего прогноза цен на нефть на среднесрочную перспективу с 70 долл. до 55 долл. за баррель. Мы также учли данные последних отчетностей и заявления менеджмента прогнозного характера. Несмотря на снижение оценок финансовых показателей, мы считаем, что ряд компаний имеет двузначный потенциал роста.

По нашим оценкам, к таковым относятся акции Газпрома, Роснефти, Газпром нефти и обыкновенные акции Татнефти. Рекомендация с «Покупать» до «Держать» понижена для акций Лукойла, Новатэка и привилегированных акций Татнефти. Рекомендация «Продавать» для акций Башнефти была подтверждена.