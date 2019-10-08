Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. При этом вероятность положительного старта индекса Мосбиржи довольно высока – этому способствует динамика китайских индексов, которые открылись ростом после более чем недельного перерыва из-за праздников. Незначительно прибавляет и нефть в начале дня. Чем ближе дата начала торговых переговоров США и Китая, тем более чувствительны участники рынка к поступающим новостям по данному событию. В этой связи информация о том, что Китай планирует сократить повестку предстоящих переговоров за счет довольно важных для американской стороны вопросов, выглядит негативно. Судя по последним комментариям обеих стран, заключение сделки сейчас выглядит маловероятным, что и привело к слабому закрытию западных площадок вчера. Снижение могло быть и более значительным.

Избежать серьезных распродаж позволила информация по торговым соглашениям США с другими странами. В частности, был официально подписан документ с Японией, а также анонсировано заключение сделки с Мексикой и Канадой — ожидается, что Конгресс одобрит проект соглашения в ближайшее время. С технической точки зрения вновь наблюдается перевес на стороне продавцов, поэтому, если сегодня не будет позитива по предстоящим переговорам, то индексы США способны продолжить коррекцию. Макростатистика продолжает отражать замедление европейской экономики. Накануне был опубликован индекс доверия инвесторов в еврозоне, который оказался на минимальных значениях за последние 6 лет, при этом по Германии опубликована одна из самых слабых цифр.

Цены на нефть продолжают рост, предпосылки для которого отмечались нами ранее. К ним добавился рост протестных настроений в добывающих странах. В Ираке продолжаются волнения, что уже нашло отражение в объемах добычи. Уровень $60 за баррель остается главным ориентиром для покупателей, вчера закрепиться выше него не удалось. Спрос на доллар будет расти по мере приближения к дате начала торговых переговоров, поэтому давление на рубль увеличится. Не исключено возвращение к отметке 65.50 за доллар в ближайшие дни.

Сбербанк представил довольно сильный отчет по РСБУ за 9 мес. 2019, темпы роста чистой прибыли замедляются в сравнении с прошлым годом, составив 8.6%, но динамика роста комиссионных доходов остается стабильно сильной – прирост на 13.7%, сохраняем рекомендацию «держать» для акций компании, потенциал роста 7-8% от текущих значений.