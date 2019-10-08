Вчерашнее довольно слабое открытие заокеанских рынков, спровоцированное опасениями того, что Пекин на переговорах по пошлинам с Вашингтоном займет крайне жесткую позицию, воспользовавшись рисками вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу, сменилось затем слабым ростом — как сообщило агентство Bloomberg, прибывающие в США китайские переговорщики не намерены обсуждать структурные причины профицита торгового баланса Китая, т. е. субсидии и другие протекционистские меры, не связанные с пошлинами.

Но сил для продолжения роста американским инвесторам явно не хватило, и к закрытию торговой сессии индексы опять ушли в отрицательную область, хоть и неглубоко. DJIA зафиксировал на закрытии 26478 п. (-0,36%), S&P500 остановился на 2939 п. (-0,45%), а NASD COMP потерял 0,33% (7956 п.). Европейские фондовые площадки показали не выдающийся, но довольно ровный и уверенный рост. По итогам торгов британский FTSE100 поднялся на 0,59%, до 7198 п., германский DAX вырос на 0,70% — до 12097 п. французский САС40 дотянулся до уровня до 5522 п., прибавив 0,61%.

Отечественные же фондовые индексы и вовсе оказались в числе мировых лидеров – на фоне неплохого отчета Сбербанка индекс РТС завершил торги на уровне 1320 п., прибавив за день 0,66%, а индекс МосБиржи вырос на 0,99% зафиксировавшись на 2719 п. Лидерами роста стали САФМАР (+3,76%), "Татнефть" (+3,16% в префах и +1,47% в обычке), "Сургутнефтегаз" (+2,20%), "Сбербанк" (+2,15%) и "Газпром" (+2,12%). Сильней других снизились ПИК (-3,40%), ГДР "Пятерочки" (-3,06%), "АЛРОСА" (-2,50%), "Распадская" (-1,46%) и "Юнипро" (-1,34%).

Фьючерсы на нефть, показавшие неспешный, но уверенный рост еще накануне, утром вторника своей динамики не изменили, продолжая немного прибавлять в цене. По состоянию на 7:15 МСК фьючерсы на североморскую BRENT торгуются по 58,70 долл./барр., несколько притормозив подъём, а фьючерсы на лёгкую техасскую WTI показывают стоимость 53,04 долл./барр. со схожей динамикой. Сегодня в 23:30 МСК выйдут предварительные данные от Американского института нефти по недельному изменению запасов, что может повлиять на дальнейшее направление движения нефтяных котировок.

Отечественная валюта, демонстрировавшая последнее время удивительную стойкость, понемногу начинает проявлять определенную нервозность, которая, впрочем, пока не вылилась в заметное ослабление рубля. Несколько терявший в течение понедельника по отношению к доллару и евро рубль, ближе к вечеру перешел в боковое движение с минимальным уровнем волатильности и на 7:20 утра МСК торговался на Forex по 64,96 руб./долл. и по 71,29 руб./евро.

Япония отчиталась ночью по индексу расходов домохозяйств, показав рост индикатора месяц к месяцу с —0,9% до 2,4%, хотя эксперты предрекали подъем до 2,8%. Год к году прирост составил 0,2%, до 1,0%, при том, что аналитики прогнозировали 1,2%. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin Китая снизился с 52,1 до 51,3, хотя специалисты изменений не ждали. В течение дня в Германии выйдут цифры по объемам промышленного производства, во Франции — по внешнеторговым операциям, а в США – по индексу цен производителей. Последний день в дивидендах проведут акции "НОВАТЭКа", "Полюса" и НЛМК.