Неделя началась с отскока. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 п. Лидерами роста вновь стали привилегированные акции Татнефти (+3,16%). Лидерами снижения стали бумаги ПИК (-3,6%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65,00.

Минэнерго пересмотрело справедливую цену по нефти. По мнению Новака, стоит ожидать, что нефть будет торговаться в районе $50, а о $100 за баррель, «стоит забыть». В связи с этим, возможно, не стоит ожидать пересмотра в бюджете ориентиров по доходам и бюджетного правила. Однако, если прогноз оправдается, то государство может увеличить заимствования, чтобы сохранить уровень доходов. Профицит бюджета в 2020 г. ожидается на уровне 0,8% от ВВП. Полагаю, что Минфин может увеличить объем заимствований в пределах 500-800 млрд руб. при необходимости увеличения доходной части, но вызовет рост денежной массы на 2-3% дополнительно, потребует увеличения ставок на внутреннем рынке и создаст дополнительные инфляционные риски.

США могут усилить давление на Турцию. Новость усилила падение лиры, которая торгуется на минимуме с августа. Мы полагаем, что заявления не несут рисков для Турецкого потока. Потери от снижения товарооборота с США могут быть компенсированы за счет других стран и транзита газа.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2700-2730 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50. Лучше рынка, на наш взгляд, будут акции Газпрома и других бумаг нефтегазового сектора.