Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США торгуются в плюсе в пределах 0,5%.

В 15:30 по московскому времени в Соединённых Штатах будут опубликованы сентябрьские данные по индексу цен производителей.

Уже со следующей недели начнётся новый сезон отчётностей, в который прогнозируется рецессия прибылей (снижение на 4% в годовом выражении – FactSet). Накапливающиеся тарифы и сокращение инвестиций в развитие бизнеса неизбежно приводят к слабым финансовым результатам. В эту же «копилку» можно отнести постоянно усложняющуюся ситуацию в американо-китайских торговых переговорах. В условиях грядущей неопределённости бизнес предпочитает не расширять производство, а потребители – больше сберегать.

Макроэкономические данные США – за исключением разве что безработицы (по итогам пятницы равна 3,5%) – перестают обновлять рекорды, но о каком-то кардинальном ухудшении ситуации речи не идёт.

По данным FactSet, в разрезе по секторам самые мрачные прогнозы на грядущий сезон отчётностей – относительно энергетиков и сырьевых компаний. Сказываются падающие цены на сырьё и замедление мирового экономического роста. Осторожнее следует быть инвесторам в корпорации с большой долей зарубежных продаж: уверенно растущий доллар уменьшает выручку от глобальной торговли. Наиболее устойчивы будут компании из сектора здравоохранения, недвижимости и коммунальных услуг – в их чистой прибыли и выручке ухудшений почти не ожидается.

Стоит заметить, что инвесторы боялись и предыдущего сезона отчётностей, но в итоге никакого обвала не произошло. Публикуемые финансовые результаты даже за последние непростые год-два не определяли общее направление рынка – индексы двигались на новостях о торговых войнах и долгожданном вмешательстве ФРС, хотя волатильность по отдельным бумагам есть всегда.

На внешнем контуре есть хорошие результаты. Соединённые Штаты и Япония подписали торговое соглашение – по сути вынужденный шаг для США после выхода из Транстихоокеанского партнёрства. По итогам этой небольшой сделки с Японией часть американских товаров (заметнее всего – свинина, говядина и вино) всё-таки вернули себе более выгодные условия ТПП. При этом главного камня преткновения – 56-миллиардного экспорта японских автомобилей и запчастей – сделка в себя не включает. На этом фронте и по ряду других позиций предстоит ещё много работы.