Силы биржевых "быков" и "медведей" сейчас находятся в равновесии
Российский рынок акций вчера вырос на процент, уйдя выше опасной отметки 2700 пунктов. Особых поводов для этого не было, за исключением отскочившей нефти.
В лидерах роста был Сбербанк, прибавивший более 2%, в том числе и на неплохой отчетности. Пока мы не трактуем этот рост как начало повышательного тренда всего рынка. Вчера Сбер закрылся почти на сопротивлении, и сегодня будем смотреть, сумеет ли он пройти отметку 230 руб.
Пока внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: после нашего закрытия американские индексы упали, но фьючерсы на них сегодня растут на 0,3%. В плюсе и нефть, которая вновь пытается закрепиться выше 58,5 долларов за баррель: эта отметка была долгое время сильной поддержкой.
Скорее всего, сегодня мы откроемся очень небольшим ростом, а дальнейшая динамика рынка вновь не поддается прогнозу: силы биржевых «быков» и «медведей» сейчас находятся в равновесии. Однако трейдеры будут быстро и сильно реагировать на любые новости, касающиеся переговоров между США и Китаем, очередной раунд которых стартует послезавтра.
В целом же нет поводов ни для существенного роста рынка акций, ни для его значимого падения.
Хуже рынка на открытии обещает быть «Норильский Никель» из-за сильного падения цен на никель в ходе азиатской сессии.
В такой ситуации лучше либо вообще отстраниться от торгов, либо использовать спекулятивную тактику, выставляя очень короткие стопы.
Среднесрочные лонги можно удерживать по нефти, которая сейчас все-таки является перепроданной.
Рубль в паре с долларом ожидаемо ушел вчера в район 65. Сегодня на мировом валютном рынке все спокойно, но наблюдается очень слабая тенденция к ослаблению доллара. Если она получит продолжение в течение дня, то рубль вполне может укрепиться копеек на 30. Однако поводов для более сильного роста российской валюты пока нет, и мы рекомендуем фиксировать даже небольшую прибыль по шортам пары доллар-рубль, подыскивая момент для среднесрочной продажи рубля против доллара.
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