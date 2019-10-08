По итогам торгов 7 октября индекс МосБиржи вырос на 0,99% до 2719,22 п., а РТС на 0,66% до 1320,25 п. Комбинация относительно слабого рубля и дорожающей нефти помогла отечественному рынку не обращать внимания на сдержанность в Европе и уныние в США. Основной вклад в рост индексов внесли бумаги нефтегазового сектора — «Газпром» (+2,12%), «ЛУКОЙЛ» (+0,6%), «Роснефть» (+0,84%). Сбербанк (+2,15%) также оказал существенное влияние на итоги дня. Возможно, что слабый отчёт показался рынку не столь негативным. Меж тем прибыль по РСБУ в сентябре показала нулевую динамику роста и составила 72,1 млрд рублей. За девять месяцев она выросла на 8,6%, до 665,4 млрд рублей. Среди лидеров дня также оказались бумаги «САФМАР» (+3,76%), привилегированные «Татнефть» (+3,15%), «Сургутнефтегаз» (+2,2%) и привилегированные «Транснефть» (+2,06%). Самыми слабыми были «ПИК» (-3,4%), X5 Retail Group (-3,06%), «АЛРОСА» (-2,5%) и «Распадская» (-1,46%). Активность была ниже, чем на предыдущей неделе. К закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг лишь 33,4 млрд рублей.

Рубль не смог поддержать оптимизм акций, так как внешний фон всё же оставался напряжённым. Слухи в американских СМИ говорят о том, что Китай не собирается обсуждать вопросы реформирования мер поддержки промышленности или государственного субсидирования. Меж тем, Д. Трамп, зажатый между попытками Конгресса провести импичмент и всё приближающимися выборами, может оказаться ограниченным в манёвре. К вечеру также доллар усиливал свои позиции на глобальном рынке, что оказывало давление на рискованные активы. Стоит также упомянуть о прогнозе Rabobank, где обнаружили на графике рубля «мёртвый крест», что предполагает ослабление «россиянина» до 68 за доллар в ближайшие недели. С фундаментальных позиций подобное ослабление ничем не оправдано.

Оптимизм по поводу предстоящих переговоров США и КНР постоянно подвергается испытаниям, что чувствует и рынок. Очередной день сложился неудачно. В американской финансовой прессе пишут, что Пекин не собирается заключать широкий торговый договор, поскольку не планирует обсуждать вопрос реформирования мер поддержки промышленности и отказываться от государственных субсидий. В самих США также снижают градус надежд постоянными попытками ограничить высокотехнологичные китайские компании. Департамент торговли США объявил в понедельник, что создаёт «чёрный список» китайских компаний, которые занимаются технологией распознавания лиц и другими направлениями искусственного интеллекта. По заявлению главы департамента Уилбера Росса, «правительство США не будет терпеть грубое подавление этнических меньшинств в Китае». Попадание в этот список предполагает, что американские организации не смогут поставлять программные и аппаратные средства без получения разрешения. Добавим к этому продолжающийся процесс импичмента в Конгрессе, и мы получаем картину неуверенности на финансовом рынке. Председатель ФРС Дж. Пауэлл не стал успокаивать инвесторов, выступая в столице штата Юта. Он лишь в очередной раз подчеркнул, что ФРС стоит выше сиюминутных политических споров. Тем не менее, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США лишь незначительно выросла до 1,555%, что предполагает дальнейшее снижение ставки ФРС. По итогам дня DJIA снизился на 0,36% до 26478,02 п., а S&P 500 упал на 0,45% до 2938,79 п.

Азиатские рынки пока верят в успех переговоров, поскольку демонстрировали рост после негативного дня в США. Как минимум, инвесторы рассчитывают на малый договор, хотя вероятность заключения широкого соглашения остаётся низкой. В J.P. Morgan полагают, что наиболее вероятным сценарием является отсутствие сделки с продолжением переговоров и паузой в принятии новых пошлин. Samsung вдохновил сектор производителей полупроводниковой продукции, сообщив о существенном росте операционной прибыли за прошедший квартал. Меж тем в Китае вышел PMI в сфере услуг от Caixin, который снизился до 51,3 п. с 52,1 п. в августе. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21606,78 п. (+1,08%), Hang Seng — 25962,31 п. (+0,55%), Shanghai Composite — 2923,17 п. (+0,62%).

На сырьевом рынке отсутствует единая динамика. Перегретый никель дешевеет, а нефть вновь пытается вернуться к отметке $59 за баррель Brent. В Эквадоре могут снизить добычу на 59 тыс. барр. в сутки на фоне протестов. В Ираке также ширится гражданский протест против ущербного уровня жизни населения. Меж тем министр энергетики РФ А. Новак сообщил, что Россия может быстро увеличить добычу на 0,3-0,5 млн барр. в сутки, если восстановление производства в Саудовской Аравии продлиться дольше ожидаемого. Напомним, что профилактические работы также ведутся на месторождениях в Северном море и Ливии. Негативным фактором для нефти может стать статистика по американским запасам. По предварительным данным опроса Reuters, на рынке ждут роста запасов нефти и сокращение запасов дистиллятов и бензина. К 9:00 мск Brent — $58,83 (+0,82%), WTI — $53,16 (+0,78%), Золото — $1496,1 (-0,55%), Медь — $5730,94 (+0,87%), Никель — $17330 (-2,23%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,95 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,585%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,098 (+0,05%), GBP-USD — $1,23 (+0,07%), USD-JPY – 107,42 (+0,18%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Индексы Азии растут, нефть также дорожает, но динамика промышленных металлов скорее негативная. Тем не менее, в начале дня отечественный рынок может взять курс на рост, а рубль на укрепление. Риски по поставкам нефти растут и становятся более долгосрочными. Соответственно, это создаёт более надёжную базу поддержки для рубля и нефтегазовых экспортёров РФ.