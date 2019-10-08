Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.3%, в районе 2725-2730 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2730-2740 п. Этому способствует явно улучшившееся состояние внешнего фона.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать публикация данных по сентябрьскому изменению значения индекса цен производителей в США (15.30 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.99%) и РТС (+0.66%) завершили торги с весомым приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало достаточно сильное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть, которое достигло своего максимума к последнему часу локальных торгов. Позднее контракты на нефть сорта Brent растеряли весь свой краткосрочный прирост. Они развернулись вниз на подступах к важному психологическому и техническому ценовому уровню $60 за баррель.

Добавим, что для вчерашнего повышения российского рынка акций имелись и технические предпосылки. Индекс МосБиржи сумел отскочить вверх после существенной просадки, состоявшейся в течение трех предыдущих торговых дней. Биржевые быки сумели отыграть ближайший «круглый» уровень 2700 п., который теперь будет играть роль значимой поддержки.

Среди значимых внешних новостей стоит отметить лишь слухи о том, что успешность предстоящего раунда торговых переговоров между США и Китаем находится под вопросом. В СМИ появилась информация о том, что власти КНР не желают обсуждать ряд принципиальных для Соединенных Штатов вопросов.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 8.5 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.15%). Они отскочили вверх от недавнего месячного минимума в связи с публикацией финансовых результатов эмитента за 9 месяцев текущего года по РПБУ. Чистая прибыль кредитной организации за указанный период возросла на 8.6%. Вместе с тем, по итогам сентября чистая прибыль «Сбербанка» составила 72.1 млрд руб., как и годом ранее. Таким образом, в сентябре текущего года длительный цикл роста чистой прибыли эмитента приостановился, что представляется достаточно тревожным сигналом.

Акции Газпром (GAZP RM, +2.12%) пользовались спросом на фоне появившейся в СМИ информации о том, что Дания больше не имеет политических возражений против прокладки части газопровода «Северный поток — 2» в ее исключительной экономической зоне, а задержка выдачи соответствующего разрешения связана лишь с бюрократическими процедурами. Пока что это слухи, не подтвержденные официальным решением. Тем не менее, биржевые быки получили хороший информационный повод для игры на повышение в указанных бумагах. Между тем, еще в первые минуты торгов в понедельник они обновили свой более чем двухмесячный минимум.

В акциях Татнефть-ао (TATN RM, +1.47%), Татнефть-ап (TATNP RM, +3.16%) намечается среднесрочный разворот вверх под влиянием технических факторов и корпоративных новостей. Их среднесрочная негативная динамика была связана с закрытием реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов. В ближайшие недели мы будем наблюдать в них попытки закрытия дивидендного разрыва. Некоторым информационным позитивом для указанных акций стало недавнее известие о планах широкого внедрения эмитентом технологии уплотнения сетки скважин.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —0.04%) вчера закрепились ниже очень значимого для них психологического и технического уровня 100 руб. По-видимому, их негативная среднесрочная динамика связана с недавним арестом заместителя генерального директора эмитента по подозрению в выводе средств из авиакомпании в крупном размере. Свою роль сыграло и известие о предстоящей сделке по получению «Аэрофлотом» в 12-летний операционный лизинг десяти самолетов Sukhoi Superjet 100. Указанные самолеты отечественного производства пока не получили широкого признания по ряду причин.

Существенно хуже рынка также торговались бумаги Алроса (ALRS RM, —2.50%), НЛМК (NLMK RM, —0.35%), Магнит (MGNТ RM, —0.72%), FIVE-гдр (FIVE RM, —3.06%), ПИК (PIKK RM, —3.40%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский Nikkei225 прибавил 1.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.