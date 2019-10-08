Рынок акций РФ немного подрастет на умеренно позитивном внешнем фоне. Рубль мало изменится, курс доллара продолжит стабилизироваться вблизи уровня 65 рублей.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,2-0,3%, в район 2725-2730 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710 и 2700 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2740 и 2750 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно некоторое повышение индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Китай подтвердил визит вице-премьера и главы Народного банка КНР в США для переговоров по торговле, что дало рынку повод для сохранения сравнительно оптимистичных ожиданий. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи уровня 65 рублей", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,3-0,5%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 1%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,5%.

Стоимость нефти повышается на 0,7% — до 58,78 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет до 1,0982 доллара против 1,0971 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок повысился в рамках коррекции, оттолкнувшись от минимумов с начала сентября по индексам. Повышение рынка нефти и западноевропейских биржевых индексов поддержало рост курса российских акций.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,99%, до 2719,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1320,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 36 копеек и составил 64,98 рубля, евро — на 31 копейку, до 71,26 рубля, следует из данных Московской биржи.