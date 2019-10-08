На российском фондовом рынке в понедельник преобладали позитивные «бычьи» настроения. При этом объемы торгов были относительно невысокими. В акциях индекса МосБиржи наторговали всего на 33,4 млрд руб. Котировки вернулись выше 2700 п., развернувшись наверх после продолжительной фазы снижения. Некоторую поддержку оказал фактор

Мы отмечаем, что повышенный спрос в рамках вчерашнего отскока фиксировался преимущественно в топовых голубых фишках. Причем наиболее сильно подросли финансовый и нефтегазовый сектора, занимающие наибольший вес. В целом индекс голубых фишек прибавил чуть более 1%, тогда как индекс малой и средней капитализации в понедельник просел на 0,3%. В результате спред между двумя индикаторами продолжил увеличиваться. С начала 2019 г. наиболее ликвидные фишки выросли на 16,4%, тогда как второй эшелон показывает околонулевой результат.

Существенно хуже рынка вновь выглядели бумаги X5 Retail Group (-3%). Котировки расписок приближаются к важной области поддержки 2000-2050 руб., которая может выступить промежуточной точкой опоры, от которой вполне допускаем формирование отскока.

Заметная просадка прошла и в акциях АЛРОСА (-2,5%). Пока мощных драйверов в этих бумагах не наблюдаем. Риски обновления минимумов последних трех лет остаются высокими, особенно с учетом того, что в пятницу ожидается дивидендный гэп. На позитивные сюрпризы в четверг по данным о продажах за сентябрь сложно рассчитывать.

Около 2% вчера прибавили обыкновенные акции Сбербанка. Импульс роста является положительным сигналом, однако для подтверждения восходящей тенденции технический анализ «требует» закрепления выше области сопротивления 228-231 руб.

Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра в акциях Полюса, Новатэка и НЛМК. Завтра в этих инструментах сессия начнется с гэпов вниз.

Российским экспортерам в понедельник некоторую поддержку оказал фактор ослабления рубля. Курс USD/RUB вернулся в район 65. Общая среднесрочная картина, на наш взгляд, пока предполагает сохранение коридора по доллару с нижней границей 62,5-63,5 и верхней около 65,5.

Существенный рост в понедельник наблюдался на рынке рублевых облигаций. Накануне мы как раз отмечали высокие шансы на продолжение восходящей тенденции на долговом рынке из-за вышедших данных по инфляции, которая в сентябре оказалась ниже ожиданий (4,0% г/г). Причем традиционно спрос на первом этапе в первую очередь был сосредоточен на наиболее ликвидных и надежных ОФЗ. Индекс гособлигаций (RGBI) переписал исторические максимумы, поднявшись за одну сессию на 0,45% — это достаточно много для долгового рынка.

В это же время рос и индекс корпоративных облигаций (RUCBICP), однако его подъем был гораздо менее значительным. В результате G-спред для бондов российских компаний продолжил увеличиваться. В среднесрочной перспективе это создает неплохую возможность для получения избыточной доходности. То есть корпоративные облигации способны начать массово догонять в динамике ОФЗ. Таким образом инвесторы могут зарабатывать как на купонах, так и на положительной переоценке бондов со средним и длинным сроками обращения.

В ближайшее время на динамику как нашего рынка, так и внешних площадок, может оказывать влияние очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, который стартует 10 октября. О заключении полной сделки сейчас речи не идет. Переговоры, как ожидается, затронут только лишь некоторые спорные моменты в отношениях двух стран, но не все ключевые направления, по которым есть противоречия.