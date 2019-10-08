Кривая доходности российских евробондов вчера сместилась вниз на 1 б.п. Доходность Russia`29 снизилась до 3,44% (-1 б.п.). Евробонды ЕМ вчера торговались разнонаправленно. На 1-2 б.п. снизилась доходность десятилетних евробондов Колумбии и Индонезии, при этом доходность гособлигаций Бразилии и Мексики выросла на 1-2 б.п. Ключевое событием для рынка евробондов в ближайшее время будут торговые переговоры США и Китая, которые пройдут 10 – 11 октября.

Уралкалий (Ва2/ВВ-/ВВ-) на этой неделе начнет road-show 5-летних евробондов. Бенчмарками для нового выпуска мы видим Eurochem-24 (Ва3/ВВ- /ВВ-) и Evraz-24 (Ва2/ВВ+/ВВ+), которые торгуются с доходностью 3,92% и 3,99% годовых соответственно.

Ожидания прогресса в торговых переговорах США и Китая могут вернуть доходность Russia`29 к уровню 3,5% годовых.

Облигации

В понедельник инвесторы продолжили покупку рублевых облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,88% (-5 б.п.). Основным драйвером роста цен выступает приближение заседания Банка России (25 октября), на котором регулятор может снизить ключевую ставку до 6,75%. В пользу данного решения выступает замедление инфляции до 4,0% в сентябре после 4,3% в августе, а также ожидания торможения инфляции до 3% в следующем году (прогноз МИНЭКа).

Вчера BLOOMBERG опубликовал результаты опроса глобальных стратегов и трейдеров (проведенного 19-30 сентября). Большинство опрошенных сохраняет позитивный взгляд на активы ЕМ до конца этого года на ожиданиях смягчения монетарной политики ведущих центробанков. Среди участников опроса рубль и российские облигации вошли в топ-3 рекомендаций наряду с Индией.

Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых.