Темпы роста прибыли Сбербанка продолжают замедляться
Сбербанк России за январь-сентябрь 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% — до 665,4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В сентябре чистая прибыль банка составила столько же, сколько годом ранее — 72,1 млрд рублей. Чистый процентный доход Сбербанка за девять месяцев составил 929,2 млрд рублей, что на 1,1% меньше показателя за аналогичный период 2018 года. Корпоративный кредитный портфель с начала года сократился на 4,8% — до 12,923 трлн рублей на 1 октября 2019 года. Розничный портфель за тот же срок увеличился на 13,4% и составил 6,997 трлн рублей. Средства юрлиц с начала года по 1 октября выросли на 1,3% — 7,071 трлн рублей. Средства физлиц выросли на 0,9% и составили 13,15 млрд рублей.
НАШЕ МНЕНИЕ: Темпы роста чистой прибыли Сбербанка продолжают замедляться. Относительно годом ранее изменения показателя в сентябре не произошло, к августу было зафиксировано снижение на 1,9%. Негативное влияние на прибыль оказала переоценка активов, операции с валютой и производными финансовыми инструментами. Среди позитивных моментов можно отметить ускорение роста кредитования ФЛ и ЮЛ.
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