Рынок ОФЗ остается во власти позитивных настроений
Рынок ОФЗ остается во власти позитивных настроений, даже несмотря на волатильность валютного сегмента. Доходности гособлигаций снизились еще на 5-8 бп в понедельник. Тем самым, нисходящее движение по итогам 2 последних торговых сессий достигло от 8-9 бп в наиболее коротких выпусках до 16-18 бп в выборочных длинных бенчмарках.
Динамика ОФЗ в последние дни идет со значительным опережением гособлигаций прочих развивающихся стран. Наиболее вероятная причина – позиционирование участников рынка в сторону дальнейшего снижения ставок ЦБ. Так, бумаги на переднем участке кривой, например, 1.5-летние ОФЗ 26205 (доходность 6.47%), уже опустились ниже отметки в 6.5% – и это при ключевой ставке в 7.0%.
Интересно заметить, что консенсус-прогноз экономистов, участвующих в опросе Bloomberg, пока указывает на сохранение ставки неизменной по итогам заседания 25 октября. Вероятно, участники рынка ожидают более четких вербальных сигналов от регулятора в ответ на резкое замедление динамики цен в последние недели.
В любом случае, Минфин должен использовать благоприятную обстановку с пользой для себя, принимая решение о параметрах первичных аукционов ОФЗ завтра. Для нас наиболее логичным выглядело бы решение Министерства предложить наиболее длинные бумаги – 19.5-летние 26230 (мар.39, доходность 7.14%).
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