По итогам сентября 2019 г. чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в годовом сопоставлении не изменилась, составив 72,1 млрд руб., что предполагает ROE на уровне 20,9% ROE. Существенное чистое высвобождение резервов и ускорение роста процентных доходов оказало поддержку прибыли, тогда как 3-месячное скользящее среднее значение чистой процентной маржи повысилось на 8 бп м/м. Чистая прибыль за 3к19 составила 221 млрд руб., ROE – 21,8%. Хотя мы отмечаем повышение темпов роста чистых процентных доходов до уровней ближе к прогнозным на 2019 г. и позитивный эффект на стоимость риска (в рамках РСБУ и укрепления рубля), динамика чистой процентной маржи остается слабой, и это разочаровывает. Принимая во внимание ухудшение качества базовых финансовых показателей, мы считаем результаты неоднозначными и ждем представления обновленных прогнозов руководства на 2019 г. во время публикации результатов за 3к19 по МСФО (31 октября 2019 г.). Мы подтверждаем нашу прогнозную цену для обыкновенных акций на горизонте 12 месяцев на уровне 390 руб. и рекомендацию Покупать (ожидаемая полная доходность составляет 84%).

Давление на чистую процентную маржу сохраняется. В 3к19 чистый процентный доход Сбербанка снизился на 0,7% к/к, тогда как чистая процентная маржа опустилась на 19 бп к/к. Банк отметил снижение стоимости фондирования, что оказало поддержку месячной динамике чистой процентной маржи. Однако из-за особенностей учета по МСФО 9 динамика чистой процентной маржи по РСБУ остается волатильной, в то время как потенциальное снижение темпов роста портфеля потребительских кредитов и дальнейшее снижение ключевой ставки могут способствовать сохранению давления на чистую процентную маржу в среднесрочной перспективе. Чистый комиссионный доход вырос в годовом сопоставлении на 9,5%, приблизившись по темпам роста к прогнозу на 2019 г. (10–15% г/г). Операционные расходы увеличились на 9,0% г/г, преимущественно вследствие индексации зарплат и повышения НДС (без учета последних рост операционных расходов составил 5,3% г/г). Чистое отчисление в резервы снизилось на 86% г/г. Прибыль составила 221 млрд руб., ROE – 21,8%.

Высокие темпы роста кредитного портфеля. Портфели корпоративных и розничных кредитов выросли на 0,7% м/м и 1,7% м/м соответственно (без учета укрепления рубля на 2,2%). Годовая динамика корпоративного портфеля остается относительно слабой, при этом рост в розничном сегменте на 19,1% был достигнут за счет сильной динамики потребительских кредитов. Средства на счетах клиентов в месячном сопоставлении остались без изменений, в результате чего валовый коэффициент кредиты/депозиты повысился на 2 пп к/к, до 98%.

Качество активов. Доля просроченной задолженности в квартальном сопоставлении практически не изменилась, оставшись на уровне 2,2%, тогда как стоимость риска на фоне восстановления чистых резервов в сентябре составила всего 27 бп против прогноза на 2019 г. на уровне 100–110 бп (по МСФО).

Достаточность капитала. Показатель достаточности базового капитала снизился на 2 бп м/м, до 11,22%, тогда как показатель достаточности собственных средств повысился на 9 бп м/м, до 14,85%, по-прежнему оставаясь значительно выше необходимого минимума.