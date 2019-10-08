Вчера однодневные ставки оказались под давлением, поскольку ЦБ в рамках депозитного аукциона «тонкой настройки» абсорбировал из системы 192 млрд руб. ликвидности. Обычно регулятор проводит внеплановые аукционы в последние дни периода усреднения (текущий за октябрь-ноябрь завершается сегодня) для того, чтобы избежать чрезмерного понижательного давления на ставки. По состоянию на вчерашнее утро уровень ликвидности в системе выглядел высоким – остатки средств на корсчетах банков составляли 2,32 трлн руб., и еще 115 млрд руб., по нашим оценкам, приходилось на накопленные свободные резервы. Однако ликвидность в системе была фрагментированной, что вызвало заметное повышательное давление на ставки. Ставка однодневного валютного свопа открылась ростом на 10 бп и в течение дня продолжала двигаться вверх. В результате ее средневзвешенное значение повысилось на 23 бп, до 6,98%. Средняя ставка по кредитам овернайт на межбанке выросла до 6,98% (+17 бп) на фоне низкого объема торгов, тогда как индекс RUSFAR овернайт повысился до 6,94% (+10 бп).

С начала месяца в систему по бюджетному каналу поступала ликвидность, и мы полагаем, что ничего не изменится до следующего вторника, когда компании начнут перечислять в бюджет социальные взносы. В связи с этим мы ожидаем, что сегодня ЦБ может увеличить лимит на регулярном аукционе недельных депозитов. Следующее заседание Совета директоров Банка России состоится 25 октября. Мы полагаем, что в ближайшие пару недель в преддверии заседания однодневные ставки могут торговаться ниже, чем обычно, поскольку некоторые банки могут ожидать продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. В то же время стоит отметить, что Казначейство на этой неделе не будет предлагать фондирование по низким ставкам – только по ставкам на уровне ключевой или RUONIA.

В других сегментах ставки продолжили снижаться. Середина кривой FRA сместилась вниз на 6–8 бп, тогда как FRA 9x12 опустилась до 6,65% (-3 бп). Кривая процентных свопов сместилась вниз в среднем на 9 бп, хотя годовая ставка немного отстала, закрывшись на отметке 7,01% (-4 бп). Ставки NDF и кросс-валютных свопов снизились на 3–4 бп, хотя короткие немного повысились на фоне роста однодневных ставок.