Доходности российских локальных гособлигаций вчера по-прежнему снижались, продолжая отыгрывать последние мягкие комментарии зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой и дальнейшее замедление инфляции. Большинство бумаг со сроками обращения от 5 лет и более по итогам дня снизились в доходности на 7–9 бп. В терминах доходности лучший результат показали ОФЗ-26229 (YTM 6,71%) и ОФЗ-26223 (YTM 6,63%), опустившиеся в доходности на 11 бп и 10 бп соответственно. ОФЗ-26219 (YTM 6,75%), напротив, отстал, снизившись в доходности лишь на 6 бп. В более коротких выпусках изменение доходностей составило от нуля до 7 бп. Объем торгов на Московской бирже достиг внушительных 37 млрд руб., при этом основная активность (80% дневного оборота) опять пришлась на среднесрочные и длинные выпуски. Самые высокие объемы были зафиксированы в ОФЗ-26207 (YTM 6,77%, 5 млрд руб.) и ОФЗ-26209 (YTM 6,57%, 4 млрд руб.). Большинство долговых рынков других развивающихся стран завершили день в минусе. В частности, 10-летние локальные бумаги Мексики, ЮАР, Индонезии и Венгрии закрылись выше в доходности на 1–4 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов. На наш взгляд, ввиду продолжающегося ралли министерство вновь может сделать ставку на более длинные бумаги, не устанавливая при этом лимит размещения. На прошлой неделе Минфин провел безлимитный аукцион, на котором предложил инвесторам выпуск ОФЗ-26228 (YTM 6,89%). Исходя из этого, мы полагаем, что на этот раз выбор может пасть на ОФЗ-26230 (YTM 7,14%), в последний раз размещавшийся 4 сентября и имеющий один из самых больших доступных для размещения объемов (240 млрд руб.). Однако если Минфин решит придерживаться своей недавней тактики, предполагающей попеременное размещение длинных и среднесрочных бумаг, то наиболее вероятным кандидатом, на наш взгляд, будет ОФЗ-26229 (YTM 6,72%, доступный объем – 342 млрд руб.).