На завтрашних аукционах Минфин, скорее всего, предложит длинные ОФЗ
Доходности российских локальных гособлигаций вчера по-прежнему снижались, продолжая отыгрывать последние мягкие комментарии зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой и дальнейшее замедление инфляции. Большинство бумаг со сроками обращения от 5 лет и более по итогам дня снизились в доходности на 7–9 бп. В терминах доходности лучший результат показали ОФЗ-26229 (YTM 6,71%) и ОФЗ-26223 (YTM 6,63%), опустившиеся в доходности на 11 бп и 10 бп соответственно. ОФЗ-26219 (YTM 6,75%), напротив, отстал, снизившись в доходности лишь на 6 бп. В более коротких выпусках изменение доходностей составило от нуля до 7 бп. Объем торгов на Московской бирже достиг внушительных 37 млрд руб., при этом основная активность (80% дневного оборота) опять пришлась на среднесрочные и длинные выпуски. Самые высокие объемы были зафиксированы в ОФЗ-26207 (YTM 6,77%, 5 млрд руб.) и ОФЗ-26209 (YTM 6,57%, 4 млрд руб.). Большинство долговых рынков других развивающихся стран завершили день в минусе. В частности, 10-летние локальные бумаги Мексики, ЮАР, Индонезии и Венгрии закрылись выше в доходности на 1–4 бп.
Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов. На наш взгляд, ввиду продолжающегося ралли министерство вновь может сделать ставку на более длинные бумаги, не устанавливая при этом лимит размещения. На прошлой неделе Минфин провел безлимитный аукцион, на котором предложил инвесторам выпуск ОФЗ-26228 (YTM 6,89%). Исходя из этого, мы полагаем, что на этот раз выбор может пасть на ОФЗ-26230 (YTM 7,14%), в последний раз размещавшийся 4 сентября и имеющий один из самых больших доступных для размещения объемов (240 млрд руб.). Однако если Минфин решит придерживаться своей недавней тактики, предполагающей попеременное размещение длинных и среднесрочных бумаг, то наиболее вероятным кандидатом, на наш взгляд, будет ОФЗ-26229 (YTM 6,72%, доступный объем – 342 млрд руб.).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191008/830388989.html