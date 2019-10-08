Торги 7 октября на американских фондовых площадках завершились снижением, так как новости с полей торгового конфликта между США и Китаем заставляют инвесторов проявлять осторожность. Отрицательную динамику на старте торгов вызвало сообщение Bloomberg, в котором говорилось, что Китай не был заинтересован в заключении полномасштабного торгового соглашения. Затем экономический советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что комментарии из Пекина были более позитивными, и это вызвало позитивную реакцию котировок. Очередному витку продаж способствовал твит журналиста Fox о том, что китайская сторона не готова к пересмотру законов об интеллектуальной собственности.

По итогам дня S&P500 снизился на 0,45%, до 2939 пунктов. В минусе завершили день 10 из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, за исключением коммуникационного. Наибольшее падение было зафиксировано в секторе энергетики.

Сегодня мировые фондовые площадки торгуются без единой динамики, реагируя на противоречивые сигналы в преддверии запланированных на конец недели американо-китайских переговоров в Вашингтоне. С одной стороны, сохраняется надежда на их плодотворный итог после официального подтверждения визита китайского вице-премьера и главы Банка Китая. С другой — администрация Трампа внесла в черный список восемь китайских компаний, обвиняемых в нарушении прав человека в Синцзян-Уйгурском регионе. Это решением способно осложнить переговорный процесс.

Азиатские площадки движутся вверх благодаря сильному отчету Samsung. Японский индекс Nikkei прибавляет почти 1%. Китайские площадки открылись ростом после праздников, несмотря на слабые данные индекса деловой уверенности в секторе услуг от Caixin. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%, шанхайский CSI 300 — на 0,6%. Европейские площадки торгуются в легком минусе, проигнорировав неожиданный рост промышленного производства в Германии в августе.

Спрос на безопасные активы невысок. Облигации немного прибавляют в цене после вчерашнего снижения. Доходность 10-летних казначейских долговых обязательств США поднялась выше 1,55%. Золото пытается вернуться к $1500 за унцию после падения накануне. Нефть марки Brent остается ниже $59 за баррель. Таким образом, и аппетит к риску весьма умеренный. Ожидаем, что в хорде предстоящих торгов индекс S&P500 останется ниже 2950 пунктов.

Из макроэкономических новостей сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике цен производителей и выступление главы ФРС. Индекс цен производителей (PPI) в сентябре обещает повыситься на скромные 0,1%. Умеренный рост цен без рисков инфляции будет способствовать сохранению мягкой монетарной политики, о дальнейшем курсе которой должен рассказать Джером Пауэлл. Его ремарки, как всегда, будут внимательно отслеживаться рынком в преддверии решения ФРС 30 октября.

Техническая картина по-прежнему не способствует ралли по S&P500. Индекс вчера закрылся ниже 50-дневной средней, что указывает на слабость «быков». Следующей поддержкой сегодня может стать отметка 2928 пунктов, где располагается 100-дневная средняя. Для того чтобы S&P500 получил хорошие шансы на рост, необходимо снятие давления с индексов RSI и MACD, но пока четких предпосылок для этого не просматривается. В среднесрочной перспективе ожидаем, что индекс широкого рынка останется в диапазоне 2825-3025 пунктов.