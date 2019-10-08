Разногласия США и Китая ограничивают потенциал роста цен на промышленные металлы
На прошлой неделе активность на рынке цветных металлов была низкой в связи с длинными выходными в Китае. Сегодня утром после возобновления торгов на китайских площадках юань укрепился, а индексы Caixin PMI не разочаровали инвесторов (сводный индекс Caixin PMI в сентябре вырос до 51,9 по сравнению с 51,6 в августе). При этом на рынке цветных металлов сохраняется разнонаправленная динамика из-за неопределенности в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне 10-11 октября.
Накануне США ввели новые санкции против 28 китайских высокотехнологичных компаний, в том числе таких гигантов, как Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology. В то же время Министерство коммерции КНР заявило, что Китай не планирует менять законодательство по защите прав интеллектуальной собственности и будет решать эти вопросы путем административного регулирования. Таким образом, между США и КНР сохраняются существенные разногласия, что ограничивает потенциал роста цен на промышленные металлы. Трехмесячные фьючерсы на медь сегодня утром торгуются около $5 750/т, цены на алюминий держатся около $1 740/т, на цинк — около $2 290/т.
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