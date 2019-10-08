Вновь затишье. Вновь никто ничего не хочет и никто никуда не спешит. Впрочем, это было вполне ожидаемо. В отсутствие значимых макроэкономических данных и в преддверии начала важнейшей американо-китайской встречи участники рынка ожидаемо предпочли взять паузу и провести тактическую «рекогносцировку местности». И единственное, что можно констатировать по итогам вчерашних торгов, так это то, что остановка-рекогносцировка прошла успешно. Открытие торгов прошло в небольшом минусе, затем была слабенькая попытка вытащить индексы выше нулевой отметки. Сама попытка вроде бы удалась, но особого желания покупать все же ни у кого не было, и поэтому к концу торгов все вернулось на круги своя и день завершился там же где и начался — в красной зоне с потерями в стоимости около 0,3%.

Причем это касалось не только глобальных индексов, но и положения дел в отдельных отраслях. Здесь тоже все сектора завершили день в минусах, но этот минус везде был столь незначительным, что повлиять он ни на что точно не сможет. Поэтому вчерашний день можно полностью вычеркнуть из календаря за ненадобностью — мы увидели банальную техническую остановку и не более того.

На уровне отдельных акций также особых идей не было. А если и были, то и они не смогли существенно изменить ситуацию. Так, еще до начала торгов появилась информация, что компания General Electric (GE, —0,12%) предпринимает очередные шаги к выходу из кризиса и замораживает пенсии своим сотрудникам и пересматривает условия своей пенсионной системы. Изначально это информация была весьма позитивно воспринята участниками рынка, и на премаркете акции GE показывали рост вплоть до 3%. Однако на самих торгах запал покупателей угас, и акции GE закрыли день на нулевой отметке так, как будто бы никаких новостей и не бывало.

Еще один пример явной пассивности инвесторов показали акции одной из ведущих мировых полупроводниковых компаний NVidia (NVDA, +1,30%). После того, как аналитики Royal Bank of Canada (RBC) апгрейдили эти акции и подняли target price со 190 до 217 долларов, инвесторы начали их активно скупать, и цена в начале торгов поднялась чуть ли не на 4% к закрытию пятницы. Однако и здесь к концу торгов у покупателей «керосин» явно закончился, и акции NVidia завершили день совершенно скромным ростом всего лишь в 1,3%. Хотя, безусловно, эти акции явно достойны большего.

Ожидания рынка 8 октября

Если вчера было достаточно тихо и мирно, то сегодня с утра на рынок хлынула волна холода и неуверенности. Хотя раннее утро вроде бы не внушало беспокойства. После недельного перерыва стартовали торги в Китае и стартовали если не оптимистично, то по крайней мере не провально. Все азиатские индексы включая даже гонконгский индекс Hang Seng закрылись в зеленой зоне с ростом от 0,3% в Китае до 1% в Японии. Основной позитив был вызван сообщением, что китайскую делегацию на переговорах в Вашингтоне возглавят высокопоставленные китайские чиновники во главе с вице-премьером Лю Хэ.

Однако на этом позитив закончился. Чуть позже уже ближе к полудню мск появилась информация с американской стороны о создании черного списка китайских компаний, продукция которых используется китайскими властями в том числе для нарушений прав человека. В основном, это компании, выпускающие камеры слежения с функциями распознавания лиц, голоса и т.п. Всего в этом списке перечислено 28 компаний. Естественно, такой жест «доброй воли» тут же был адекватно оценен участниками рынка, и котировки фьючерсов на американские индексы, до этого стоявшие вблизи нулевых отметок, медленно, но верно начали сползать все ниже и ниже. К 13-00 мск падение уже превысило 0,5%, и что в итоге мы получим во время основной торговой сессии, пока не понятно. Но торговый день точно испорчен.

Кроме всего прочего, сегодня еще должны появиться и важные макроэкономические данные. В 15-30 мск будут опубликованные данные о ценах производителей — индекс PPI — за сентябрь месяц. Это хороший и очень чуткий индикатор, который оперативно реагирует на изменения ценовой политики бизнеса. А это сейчас как никогда актуально в связи с тем какие ужасные значения промышленного индекса PMI мы увидели неделю назад.

Таким образом, все мысли инвесторов постепенно «стягиваются» в единую точку — к старту американо-китайских переговоров в ближайший четверг 10 октября. Но радости от этого пока никакой нет. Скорее наоборот, чем ближе событие, тем больше беспокойства и тем больше сомнений в том, что стороны действительно заинтересованы в достижении хоть какого-то положительного результата. Складывается впечатление, что китайская сторона собирается просто замотать этот процесс, а американцы, как ребята более простые и прямолинейные, решили поступить может быть и более примитивно, но зато надежно — подложить кнопки на стулья участникам китайской делегации. Понятно, что в таких условиях ожидать от этих переговоров чего-то хорошего не стоит.



