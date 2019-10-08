Акции "Русгидро" сохраняют слабость
Акции РусГидро во вторник восстанавливают позиции, пытаясь отступить от минимумов с марта текущего года и психологически важной отметки 0,500 руб. Краткосрочные и среднесрочные перспективы бумаг, однако, все еще выглядят весьма пессимистичными. ADX на недельном графике говорит о сильном нисходящем тренде. При способности бумаг закрепиться выше сопротивления 0,5100 руб они могут продолжить повышение в район 0,5250 руб и выше, но пока технические индикаторы не дают однозначных сигналов в пользу такого сценария.
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