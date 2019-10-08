Рост глобальных рисков угрожает перспективам российского рынка
Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня в пределах 0,7%. Сомнения по поводу успеха торговых переговоров растут, а вместе с ними растут ожидания дальнейшей эскалации торговой войны. США наращивают давление на высокотехнологичные китайские компании, что вряд ли радует Пекин. Кроме того, появляются новые слухи о том, что Белый дом намерен ограничить инвестиции государственных пенсионных фондов США в ценные бумаги китайских компаний. Статистика цен производителей в США оказалась хуже ожиданий, говоря о том, что ФРС делает недостаточно для ускорения инфляции. PPI (индекс цен производителей) замедлил свой рост в сентябре до 1,4% с 1,8% в августе. Core PPI замедлился до 1,7% с 1,9% в августе. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала ниже 1,52%. Доллар сохранил свою слабость, а фьючерсы на индекс своё падение.
Российский рынок также готов завершить день в минусе ближе к уровню 2700 пунктов, так как рост глобальных рисков угрожает перспективам спроса на товары отечественного экспорта. Соответственно, основные классические индикаторы указывают на снижение аппетитов к риску, что также означает ослабление рубля.
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