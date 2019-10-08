Еще один тревожный сигнал о ситуации в американской экономике пришел сегодня. Министерство труда США опубликовало данные по ценам производителей за сентябрь, индекс PPI. Общий консенсус экономистов базировался на том, что цены должны подрасти на 0.1%. Результат оказался совершенно неожиданным, оптовые цены упали на 0.3%, а годовые темпы роста опустились до 1.4%, минимума за три года. Без учета энергоносителей и продовольствия индекс PPI в сентябре не изменились. Снижение цен шло по всем секторам, от одежды до продукции машиностроения. Цены на товары длительного пользования упали на 0.4%.

Все это говорит о том, что американские производители в начале осени столкнулись с серьезным снижением спроса – видимо, из-за торговых войн страдает и внешний спрос, и настроения американских потребителей. О резком снижении ожиданий в промышленности на прошлой неделе в полной мере сказал индекс ISM, который оказался минимальным за 10 лет. В такой ситуации совсем непростую задачу предстоит решить в конце октября американскому центробанку. ФРС США не может игнорировать спад в промышленности, несмотря на низкий уровень безработицы. К неприятностям в экономике еще добавляются геополитические сложности, которые связаны с нарастающими противоречиями между США и Китаем. От торговых споров дело перешло к взаимным претензиям и ограничениям: Китай запрещает трансляции NBA; США могут запретить пенсионным госфондам инвестировать на китайском фондовом рынке. Под угрозой срыва находится визит китайской делегации в Вашингтон на этой неделе.

Многие эксперты заговорили о том, что ФРС помимо снижения ставки рефинансирования объявит о запуске с 1 ноября программы по скупке активов на 200-400 млрд. долл. Таким образом, суть текущей проблемы можно сформулировать так: еще несколько плохих макроэкономических показателей, и у противников Трампа в ФРС не останется никаких аргументов. Чем хуже данные, тем ниже авторитет Председателя ФРС Джерома Пауэлла и выше рейтинг Булларда, руководителя ФРБ Сент-Луиса, который поддерживал Трампа и выступал за резкое снижение ставки.