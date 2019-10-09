Во вторник, 8 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, а давление оказало решение американских властей ввести санкции против ряда китайских организаций, что произошло буквально за пару дней до начала очередного раунда торговых переговоров.

Действия США, предусматривающие внесение 28 китайских организаций в «черный список» за их причастность к нарушению прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в Китае, снизили вероятность урегулирования торговых противоречий между двумя странами, хотя американские власти отрицают какую-либо связь.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявила о том, что заключение сделки с Евросоюзом по Brexit маловероятно, при этом ЕС имеет право вето в отношении выхода Великобритании из таможенного союза.

Что касается статистики, то промышленное производство в Германии увеличилось в августе на 0,3% м/м, тогда как ожидалось снижение показателя на 0,1% м/м, а уровень безработицы в Швейцарии остался в сентябре на отметке 2,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,76%, французский CAC 40 стал легче на 1,18%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,05%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,1%, закрывшись на уровне 378,71 пункта.

Рыночная капитализация британского бюджетного авиаперевозчика EasyJet снизилась на 7,6%, несмотря на то, что он представил хорошие предварительные финансовые результаты за минувший фискальный год. По заявлениям компании, прибыль до уплаты налогов составила за 12 месяцев с окончанием 30 сентября 420-430 млн фунтов стерлингов ($516-528 млн), что оказалось в рамках прогнозируемого диапазона в 400-440 млн фунтов.

В то же время, бумаги London Stock Exchange Group (LSE) подешевели на 5,8% после того, как оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEx) отказался от сделки по слиянию.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также базирующаяся в Германии компания Qiagen, специализирующаяся на производстве инструментов для медицинской диагностики. Так, акции компании отступили на 20,8% ввиду сообщений о том, что ее продажи в третьем квартале будут ниже, чем ранее ожидалось.