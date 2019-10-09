Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. В условиях неопределенности и ухода от риска в преддверии торговых переговоров, стартующих завтра, отечественным активам непросто демонстрировать положительную динамику. Вчерашний день ознаменовался очередным падением для западных площадок, американские индексы потеряли порядка 1.5%, так как сомнения участников рынка в благоприятном исходе торговых переговоров растут. Обе стороны вместо того, чтобы смягчить позицию к 10-11 октября, напротив продолжают обострять ситуацию. Ранее Китай сообщил, что планирует сократить повестку встречи за счет принципиальных вопросов для США, а накануне Вашингтон добавил в «черный список» 28 китайских компаний из-за притеснения уйгуров, а позже ввел ряд ограничений на получение виз для чиновников Китая.

В Белом Доме сообщили, что данные действия не имеют отношения к торговым переговорам, однако, на наш взгляд, они являются крайне несвоевременными. Теперь существует довольно высокая вероятность дальнейшего снижения индексов США, при этом не исключено закрепление ниже уровня 2850 по S&P500, который является минимумом августа этого года. Сегодня некоторую поддержку рынкам может оказать выступление Джерома Пауэлла, который анонсировал начало нового раунда количественного смягчения. Данная мера является стимулирующей для экономики, поэтому может быть положительно воспринята рынком, однако с другой стороны, европейский опыт показывает, что особой эффективности в долгосрочной перспективе от нее нет, а само начало QE может расцениваться как индикатор ухудшения в экономике. Поэтому эффект будет маловыраженным, тем более из-за ухода от риска перед завтрашней встречей. Важным событием станет и публикация протоколов FOMC с последнего заседания.

Перебои с поставками нефти из Ирана и Эквадора рынком учитывались мало – сырье продолжало дешеветь. МЭА вчера понизила прогноз по добыче нефти в США в 2020, также была снижена прогнозная цена барреля Brent – с 62 до 59.9. Добыча в США все равно вырастет почти на 7.5% к 2019, что в условиях слабого спроса негативно для котировок. Рубль продолжает слабеть в рамках наших ожиданий на внешнем фоне, но закрепление выше 65.50 по USDRUB пока маловероятно. Безлимитные аукционы Минфина РФ сегодня вновь вряд ли окажут поддержку российской валюте. В лидерах фондовой секции золотодобыващие компании, которые спекулятивно интересны из-за роста неопределенности на рынках.