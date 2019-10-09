Слабый внешний фон во вторник не позволил российскому рынку акций показать положительную динамику и продолжить уверенный рост понедельника. Индекс МосБиржи находится чуть выше 2700 п., а обороты торгов остаются ниже средних за последний месяц. То есть активность участников относительно невысокая, покупок широким фронтом не наблюдается.

Техническая картина по индексу МосБиржи допускает возможность снижения к более низким значениям, особенно при условиях ухудшения внешних факторов. В частности, в случае повторного спуска котировок к 2690 п. далее могут активизироваться продавцы и индекс способен опуститься в сторону зоны поддержки 2600-2620 п. Пока же этого не произошло, актуален локальный сценарий консолидации.

Некоторые голубые фишки показывают весьма слабую динамику. Например, обыкновенные бумаги Сбербанка после импульса роста в понедельник вчера так и не сумели подтвердить сигнал о формировании восходящей тенденции — для этого необходимо было проходить область 228-231 руб. Схожая картина и в упавших накануне бумагах ВТБ: растут риски сползания в сторону 3,8-3,9 коп. В это же время акции Лукойла опустились ниже тех отметок, которые были перед объявлением новой программы обратного выкупа, что является локальным признаком слабости.

Валютный фактор пока на стороне экспортеров. Курс USD/RUB вчера вернулся к 65,2, реагируя на невыразительную динамику цен на нефть. Ближайшим важным уровнем сопротивления по доллару выступает район около 65,5-65,6.

Сегодня на российском рынке акций на открытии торгов ожидаются дивидендные гэпы в бумагах НЛМК, Новатэка, Полюса. Вес этих акций в индексе не очень высокий, так что влияние на весь рынок эти отсечки едва ли окажут. Из-за гэпов индекс МосБиржи сегодня может потерять всего лишь 0,10-0,13%.

Между тем на рынке рублевых облигаций вновь наблюдался повышенный спрос. Участники продолжают закладывать в цену ожидания снижения ставок вслед за падением инфляции, так что во вторник в очередной раз были обновлены исторические максимумы по индексу ОФЗ (RGBI). При этом 4 сессии подряд также растет и корпоративные бонды, которые в массе своей все еще отстают от динамики гособлигаций.

Достаточно слабую динамику во вторник показал американский рынок акций. Индекс S&P 500 просел на 1,55%. Инвесторы с осторожностью ждут возобновления переговоров между США и Китаем, после того как американский президент Дональд Трамп сказал, что «быстрой сделки», скорее всего, не будет, а власти США расширили черный список, включив в него ряд китайских компаний.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило во вторник, что Белый дом продолжает обсуждение возможных ограничений притока капитала в Китай, уделяя особое внимание инвестициям, осуществляемым государственными пенсионными фондами США. Пекин в свою очередь сузил список тем, которые будут обсуждаться переговорах. Все это лишь усиливает рыночные страхи по поводу успехов в заключении сделки. Торговые переговоры представителей стран запланированы на 10-11 октября.

Между тем глава ФРС в своем выступлении накануне объявил о том, что регулятор намерен увеличивать свой баланс за счет покупки американских госбумаг. При этом Джером Пауэлл подчеркнул, что это не новый раунд количественного смягчения (QE). Покупки не приведут к существенному изменению текущей денежно-кредитной политики, заверил глава ФРС. Они призваны не допустить повторения недавних проблем с ликвидностью на денежном рынке.

Подробные детали пока неизвестны, но отмечается, что речь идет о потенциальной покупке краткосрочных векселей T-Bills. Пауэлл пообещал раскрыть подробности запланированных операций чуть позже. Рынки акций отреагировали на это решение без особого энтузиазма.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,35%, нефть Brent в минусе на 0,31%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.