Похоже, что инвесторы по ту сторону океана все более скептически настроены относительно возможности продолжения роста и предпочитают закрывать длинные позиции. Впрочем, если учесть, сколь долго и сильно росли американские рынки, тамошним инвесторам грех жаловаться – не заработать сумели, пожалуй, только те, кто вошли в рынок совсем недавно. Остальные же, оказавшись перед перспективой небыстрых политических разбирательств в делах президента Трампа и осознав, что переговоры по таможенным пошлинам между Вашингтоном и Пекином почти наверняка не принесут быстрых и сочных плодов, начали фиксировать прибыль. Да и макростатистические данные не слишком порадовали: индекс цен производителей (PPI) за сентябрь показателем месяц к месяцу, свалился с 0,1% до —0,3%, а год к году упал с 1,8% до 1,4%, хотя специалисты в обоих случаях изменений не ждали. Неудивительно, что итог вчерашних торгов в США был откровенно пессимистичным: индекс DJIA закрылся на уровне 26164 п. (-1,19%), S&P500 показал 2893 п. (-1,56%), а NASD COMP потерял 1,67%, зафиксировав 7824 п.

В Старом Свете ситуация выглядела не лучше, несмотря не неплохую отчетность Германии по динамике промпроизводства и данным по внешней торговле Франции, оказавшимся весьма средненькими. В ходе торговой сессии германский DAХ упал на 1,05% — до 11970 п., британский FTSE100 снизился на 0,76% — до 7143 п., а французский САС40 потерял 1,18%, остановившись на значении 5457 п.

Россия, и вовсе лишенная каких-либо новостей, отчетов и четких ориентиров, не проявила оригинальности, тоже закрыв торги в отрицательной области, хотя снижение было не критическим: индекс РТС завершил день на отметке 1306 п. (-1,05%) – в основном из-за ослабления рубля, а индекс МосБиржи оказался на уровне 2708 п. (-0,42%). Наибольший рост показали "Полиметалл" (+2,84%), ПИК (+2,36%), "Распадская" (+2,35%), "Полюс" (+2,20%) и обыкновенные акции "Мечела" (+1,75%). Сильней других снизились "САФМАР" (+2,35%), ВТБ (-1,95%), "Магнит" (-1,86%), МТС (-1,81%) и "Русал" (-1,66%).

Вышедшие накануне вечером (в 23:30 мск.) предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от API показали существенный рост – с —5,920 млн. до 4,100 млн. барр. Однако, стоимость углеводородов практически не отреагировала на статистику – видимо, инвесторы ожидают публикации сегодня вечером окончательных данных по запасам от Минэнерго США, которые традиционно оказывают на рынок куда большее влияние. Цена на энергоновистели продолжает оставаться в боковом движении, да еще и с относительно невысоким уровнем волатильности, чему вполне способствует нейтральный геополитический фон. По состоянию на 7:00 мск. нефть марки BRENT котируется по 57,99 долл., что практически не отличается от тех значений, что наблюдались накануне вечером, а за бочку WTI платят 52,42 долл.

Примерно такая же ситуация и с российской валютой – несколько ослабнув в середине дня накануне, рубль консолидировался в боковом движении, не проявляя при этом заметного темперамента. Оснований для резкого роста или снижения попросту нет, так что инвесторы, работающие с валютой, попросту взяли паузу в ожидании весомых новостей. В 7:00 мск, на рынке ФОРЕКС стоимость доллара составляла 65,26 руб., а евро – 71,54 руб. Это не сильно отличается от того, что мы видели вчера вечером – полный штиль.

Сегодня в течение дня США отчитаются по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август, а вечером выйдут окончательные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. В 21:00 мск. будут опубликованы протоколы заседания FOMC. Корпоративный отчет представит Louis Vuitton. В России для получения дивидендов закроют реестры "МРСК Урала", "Юнипро", "НОВАТЭК", "Полюс", и НЛМК. Производственные результаты опубликуют "АЛРОСА" и "Черкизово". Последний день в дивидендах проведут бумаги МТС и "АЛРОСА".

С утра фьючерсы на основные биржевые индексы показывают незначительный рост, что после вчерашнего снижения выглядит вполне естественным – рынки должны хотя бы немного скорректироваться. В России открытие торгов вероятней всего пройдет в умеренно позитивном ключе, а вот финиш будет зависеть от целого ряда факторов, которые мы будем наблюдать в течение дня.