По итогам торгов 8 октября индекс МосБиржи снизился на 0,42% до 2707,89 п., а индекс РТС упал на 1,05% до 1306,39 п.

Основным фактором снижения отечественного рынка стал негативный внешний фон. Новости о переговорах США и Китая приобретают негативный оттенок, поскольку Пекин, по информации финансовых СМИ, решил ограничить обсуждаемую повестку и не собирается говорить на темы государственных субсидий или мер поддержки промышленности. США, в свою очередь, продолжают наступление на высокотехнологичные китайские компании, включив 28 из них в чёрный список на запрет сотрудничества с американскими организациями.

Прошедший день был беден на статистику, хотя американские данные продолжают указывать на замедление инфляции, что намекает на неэффективность работы ФРС. Соответственно, ожидания провала торговых переговоров повышают риски дальнейшего экономического спада в мире, что может отразиться на отечественном экспорте. Благодаря этому бумаги «Газпрома» подешевели на 1,4%, «ЛУКОЙЛ» на 0,88%, а «РусАл» на 1,66%. В акциях «ВТБ» падение на 1,95%, которое могло стать реакцией рынка на прекращение принятия депозитов в евро. Акции Сбербанка подешевели на 0,67%. Накануне вышла отчётность по РСБУ за сентябрь, показавшая нулевой прирост прибыли по сравнению с сентябрём прошлого года. В лидерах дня бумаги Polymetal (+2,84%), а также «Полюс» (+2,2%), что стало следствием роста рисков провала торговых переговоров США и Китая. В случае негативного исхода золото может обновить многолетние максимумы, так как экономический спад в мире вновь будет заливаться ликвидностью. Среди лидеров дня также много акций электроэнергетики, которая, как известно, в меньшей степени зависит от внешней ситуации. Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём, и к середине торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,965 млрд рублей.

Рубль также находился в подавленном состоянии, хотя начинал день с попыток укрепления. В течение дня нефть уходила в сторону $57 за баррель Brent. Кроме того, падение аппетитов к риску на глобальном рынке также не способствует спросу на рубль. Тем не менее, «россиянин» остаётся одной из самых обеспеченных валют в мире. В среду Минфин проверит данное утверждение на аукционах ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 марта 2034 года и ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Оба выпуска будут предлагаться в доступном для размещения объёме, т.е. без чёткого лимита.

Председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил, что в скором времени регулятор начнёт покупать краткосрочные казначейские обязательства, расширяя свой баланс. Однако рынок не обратил на это внимание, поскольку торговые переговоры с Китаем деградируют ещё до их фактического начала. Кроме пополнения «чёрного списка» 28 китайскими компаниями, в Белом доме обсуждают вопрос запрета государственным фондам инвестировать в китайские ценные бумаги. Китайская сторона также снизила свои ожидания от переговоров, сократив визит делегации до двух дней вместо трёх. «Чёрным списком» компаний администрация США не ограничивается. В Вашингтоне также планируют наложить личные санкции на китайских чиновников, причастных к массовым задержаниям национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Однако вернёмся к экономике и рынку. День начался с того, что вышли данные по ценам производителей. Индекс цен производителей (PPI) снизил темпы роста в сентябре до 1,4% с 1,8% в августе, а Core PPI замедлился до 1,7% с 1,9%. Компания Oracle (-1,37%) объявила о планах расширения персонала на 2 тыс. человек для развития бизнеса облачных услуг. Однако худшим оказался финансовый сектор: Bank of America (-2,4%), Citigroup (-2,52%), J.P. Morgan (-2,23%). По итогам дня DJIA упал на 1,19% до 26164,04 п., а S&P 500 на 1,56% до 2893,06 п.

Новый день облегчения не принёс. Начался новый день, и в Китае потребовали от США исключить китайские компании из американского «чёрного списка» ещё до переговоров. Министерство торговли КНР призвало США не вмешиваться во внутренние дела страны. Акции поставщиков Apple оказались под давлением после критики в китайских СМИ относительно приложений в App Store, которые позволяют отслеживать передвижения полиции в Гонконге. Иными словами, переговоры ещё не успели начаться, а США и КНР предпринимают усилия, чтобы они провалились. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21443,43 п. (-0,67%), Hang Seng — 25663,59 п. (-0,89%), Shanghai Composite — 2912,20 п. (-0,05%).

Нефть остаётся под давлением на ожиданиях экономического спада в мире. Кроме того, накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 4 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,1 млн барр. Однако запасы бензина провалились на 5,9 млн барр., а дистиллятов на 4,0 млн барр. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали роста запасов нефти на 2,4 млн бар., а также снижение запасов бензина на 1,2 млн бар. и дистиллятов на 2,5 млн бар. К 9:00 мск Brent — $58,02 (-0,38%), WTI — $52,42 (-0,40%), Золото — $1512,5 (+0,57%), Медь — $5678,02 (+0,27%), Никель — $17470 (-0,57%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 99,12 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,535%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,096 (+0,03%), GBP-USD — $1,221 (-0,07%), USD-JPY – 107,18 (+0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный. Похоже, что переговоры США и Китая развалятся, не успев начаться. Соответственно, риски дальнейшего замедления глобальной экономики растут, а с ними растут и риски спада потребления сырьевых товаров. Поэтому российский рынок продолжит своё снижение. Рубль может получить небольшую поддержку от размещений ОФЗ. Его высокая доходность сохранит свою привлекательность на фоне повышения вероятности дальнейшего смягчения денежной политики ведущими центральными банками.