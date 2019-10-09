Российский рынок акций вчера с самого открытия неагрессивно пошел вниз, уперся в поддержку 2700 пунктов пробыл около нее до конца торгов. По итогам вторника капитализация российского рынка акций снизилась на 0,4%. В общем-то, такой результат можно считать неплохим: американский индексы потеряли по итогам дня 1,2-1,6%.

Никаких особо важный причин для падения Америки не было. Инвесторы все больше и больше опасаются, что торговое соглашение между США и Китаем не будет достигнуто, поэтому и сокращают позиции на перекупленном рынке.

Сегодня ситуация принципиально не изменится. Поводов для серьезных движений нет. Американские фьючерсы торгуются с утра в слабом плюсе. Практически без изменений нефть. В таких условиях мы откроемся чуть ниже вчерашнего закрытия, а дальше будем идти за внешним фоном на малых объемах торгов.

Однако риски более сильного падения сохраняются: коррекция всегда приходит на рынок, когда нет никаких поводов для роста. Если Индекс Мосбиржи сумеет закрепиться под отметкой 2700, то на технических факторах рынок вполне может уйти в район 2600 пунктов, а если «медведи» получат фундаментальную подпитку, то просадят рынок к отметке 2460 пунктов. Но это отдаленный и слишком пессимистичный сценарий.

Для нефти важной будет сегодняшняя статистика по запасам в США. Рынок ждет увеличения показателя на 1,4 млн баррелей. Сам по себе рост запасов будет негативным фактором, поскольку он наблюдался уже 3 недели подряд. Однако если фактические данные превысят прогноз, то котировки «черного золота» вполне могут сходить под отметку 57. В случае же снижения запасов, вполне возможно, мы увидим тест уровня 59.

Американский институт нефти сообщил вчера ночью о росте запасов на 4,1 млн баррелей. Нефть пока не реагирует на эти данные.

Рубль в паре с долларом вернулся чуть выше отметки 65. На мировом валютном рынке пока все спокойно: пара евро-доллар продолжает оставаться под отметкой 1,10, так и не решаясь ее штурмовать.

Очень слабую поддержку рубль получит сегодня в первой половине дня от аукциона Минфина по размещению ОФЗ: уже нет практически никаких сомнений, что Банк России как минимум один раз снизит ставку до конца года. Поэтому имеет смысл закупиться ОФЗ с целью получить спекулятивную прибыль по факту события.

В целом же поводов для заметного движения рубля нет, ожидаем движения пары доллар-рубль в диапазоне 64,7-65,5.