Рынок акций РФ мало изменится в начале дня. Рубль останется под давлением на фоне дешевеющей нефти и общего снижения аппетита к валютам развивающихся рынков.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2700-2715 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700 и 2690 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2720 и 2730 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение коррекции-консолидации индекса РТС – рынок остается "в режиме ожидания", рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Кроме того, источником неопределенности остается вопрос о Brexit – позиции Великобритании, Ирландии и ЕС далеки от компромисса, в то время как предельный срок принятия решения наступит через три недели. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения доллара, усиление неопределенности заставляет трейдеров отдавать предпочтение "защитным" валютам", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 64,70-65,50 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 1,2-1,7% на фоне опасений инвесторов по поводу торгового конфликта между США и Китаем.

Стоимость нефти снижается на 0,3% — до 58,06 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет до 1,0958 доллара против 1,0954 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным индексам на внешнем негативе и охлаждении риск-аппетитов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,42% — до 2707,89 пункта, индекс РТС — на 1,05%, до 1306,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 22 копейки и составил 65,20 рубля, евро — на 16 копеек — до 71,41 рубля, следует из данных Московской биржи.