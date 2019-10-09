На фоне рыночного позитива, вызванного возросшими ожиданиями касательно снижения ключевой ставки до конца года, Минфин решил провести 2 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ. На первом будет предложена длинная 14.5-летняя ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (май.34, доходность 7.13% годовых). На втором Минфин разместит 3-летнюю ОФЗ 24020 с выплатами, привязанными к RUONIA (июл.22, расчетная доходность на основе кривой OIS – свопов на ставку RUONIA – с корректировкой на заложенную срочность составляет 6.17% годовых).

В сложившейся конъюнктуре Минфин закономерно решил пойти в сторону длинной дюрации; правда, не столь длинной, как мы ожидали, — из-за признаков коррекции Министерство выбрало более ликвидный и чуть более осторожный бенчмарк.

Мы ожидаем умеренно большой объем спроса на обоих аукционах. Дополнительный интерес со стороны рынка может привнести желание реинвестировать сегодняшние выплаты купонов длинных бумаг серии 26221 (мар.33) и 26230 (мар.39) объемом 15 млрд рублей.

Учитывая дюрацию, ожидаемый объем размещения фиксированной бумаги составит не более 20 млрд рублей, а желание большинства участников рынка купить флоутер ниже номинала не позволит разместить его объемом более 10-15 млрд. В текущих реалиях, ожидать премии к доходности на вторичном рынке не стоит.

Также вчера ЦБ опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков» за сентябрь 2019 года. Согласно обзору, доля вложений нерезидентов в ОФЗ за прошлый месяц не изменилась и находится на уровне 29%. Однако в целом в сентябре нерезиденты уменьшали вложения в бумаги с коротким сроком до погашения и увеличивали вложения в ОФЗ сроком более 5 лет.

Как следствие, заметно снижается заинтересованность нерезидентов к коротким флоутерам серии 24020, размещаемым сегодня. На первом аукционе (28 августа) нерезиденты подали 9% заявок, а на втором (25 сентября) доля заявок иностранных инвесторов уже уменьшилась до 7.5%. Основной спрос на ОФЗ с плавающим купоном (59%) на последнем аукционе пришелся на банки, не относящиеся к СЗКО (системно значимые кредитные организации), и некредитные финансовые организации.