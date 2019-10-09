Окончание предыдущего периода усреднения оказалось непростым для рынка однодневных ставок. Похоже, некоторые банки немного запоздали с накоплением необходимого для соблюдения норматива объема ликвидности, поэтому продолжали ее аккумулировать до самого последнего дня регуляторного периода. Между тем ликвидность на рынке стала фрагментированной, поскольку вчера ЦБ провел еще один аукцион тонкой настройки. Спрос на аукционе был сравнительно низким: банки лишь рефинансировали свои однодневные обязательства перед ЦБ РФ, несмотря на довольно значительный, по нашим оценкам, объем свободных резервов. Спрос на ликвидность снизился только вечером, так что средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа закрылась практически без изменений на уровне 7,01% (+2 бп). Средняя ставка по кредитам овернайт на межбанке опустилась до 6,83% (-15 бп) на фоне восстановившегося объема торгов.

Сегодня стартует очередной период усреднения, что, на наш взгляд, должно несколько ослабить давление на ставки. Мы полагаем, что банки могут закладывать некоторую вероятность снижения ставки в октябре, что также может способствовать снижению ставок. Одновременно поддержку рынку на этой неделе могут оказать прогнозы в отношении ликвидности. На вчерашнем аукционе недельных депозитов ЦБ установил довольно умеренный лимит, так что объем размещенных банками на недельных депозитах средств вырастет всего на 67 млрд руб. Между тем сегодня в систему вернется 185 млрд руб., размещенных в рамках депозитного аукциона «тонкой настройки». Также мы полагаем, что до следующего вторника бюджет будет оказывать поддержку ликвидности. Таким образом, по нашим оценкам, остатки средств на корсчетах банков на этой неделе будут держаться в диапазоне 2,45–2,55 трлн руб., что, на наш взгляд, обеспечит им некоторый комфорт в плане соблюдения норматива усреднения.

3-месячная ставка MosPrime осталась без изменений на отметке 7,19%, тогда как ставки FRA и процентных свопов вчера продолжили снижаться. FRA 9x12 опустилась до 6,63% (-2 бп), кривая процентных свопов сместилась вниз в среднем на 3 бп. На кривой NDF/кросс-валютных свопов движения были умеренными, и большинство ставок снизились всего на 1 бп. В то же время базисные свопы вчера повысились на 3–4 бп, и трехлетний закрылся на отметке —97 бп (+8 бп).