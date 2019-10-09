Результаты Алросы за август указывают на временное пополнение товарных запасов, однако, на наш взгляд, существенных улучшений в конъюнктуре мирового рынка алмазов в последние два месяца не произошло. Как мы полагаем, сокращение экспорта бриллиантов из Индии наряду с замедлением роста розничных продаж в США и Китае, а также снижение активности в Индии в преддверии общенациональных праздников могут негативно сказываться на динамике продаж и в ближайшие месяцы.

Разнонаправленные тенденции в продажах алмазов в августе–сентябре в связи с ограниченным пополнением запасов. Алроса в августе показала снижение продаж алмазного сырья на 36% г/г, до 180 млн долл., что на 30% ниже среднего исторического уровня за июль. Вместе с тем компания отметила необычно хороший результат для данного сезона. Несмотря на это, продажи De Beers по итогам восьмого цикла (состоялся в конце сентября) упали на 40% г/г, до 295 млн долл. Согласно комментариям руководства, компания проявила гибкость в работе с ограночными предприятиями в преддверии празднования Дивали в Индии (три недели начиная с 27 октября). По данным Rapapaport, индекс цен в сентябре практически не изменился.

Экспорт бриллиантов из Индии в августе продолжил снижаться. Покупки бриллиантов у индийских огранщиков в августе остались на низком уровне: стоимость чистого экспорта сократилась на 26% г/г против —19% г/г в июле и —14% г/г за 8м19, при этом средняя цена реализации упала на 18% г/г. Хотя сокращение чистой стоимости импорта алмазного сырья замедлилось до 5% г/г, это может быть временным явлением, поскольку со стороны ограночных предприятий сохраняется низкий спрос, что исключает возможность существенного пополнения запасов.

Данные по лабораторно выращенным алмазам ниже оценок рынка, однако следует дождаться результатов за октябрь–ноябрь. С июня текущего года начали публиковаться официальные данные по синтетическим алмазам. Исходя из последней информации, следует отметить ускорение годового роста чистого экспорта лабораторно выращенных бриллиантов с 2% в июне до 105% в августе, или 19 млн долл., что составляет 1,2% от чистого экспорта природных бриллиантов. Эти данные ниже недавних оценок по ювелирным изделиям из лабораторно выращенных бриллиантов за 2018 г. (2%). Мы предпочитаем дождаться результатов за октябрь–ноябрь – самый высокий сезон в году для экспорта бриллиантов.

Динамика в розничном сегменте ухудшается. Согласно последним данным Rapapaport, с учетом крупнейших в США продавцов ювелирных изделий с бриллиантами Tiffany и Signet продажи помолвочных и свадебных изделий снизились на 3–4% г/г во 2к19, что соответствует общей тенденции к сокращению продаж. Падение розничных продаж ювелирных изделий в Гонконге почти на 50% г/г в августе укрепило эту тенденцию, что также подтвердилось по итогам Гонконгской ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней.

Главные темы октября. Наибольший интерес в октябре представляют операционные результаты производителей алмазов за 3к19, данные о деятельности ограночных предприятий в Индии и отчетность по продажам Алросы за сентябрь.