В текущем году экономика Украины демонстрирует более позитивную динамику, чем ожидалось: на фоне ослабления политических рисков мы видим высокие темпы роста ВВП, укрепление гривны и снижение доходности гособлигаций. Впрочем, некоторые факторы риска сохраняют актуальность. Наиболее значимый среди них — риск задержек с реализацией программы МВФ, обусловленный перспективой увеличения долговых выплат в 2020 году. При этом повышение внутреннего спроса и укрепление национальной валюты способствуют росту торгового дефицита. Если приток иностранных инвестиций, который ранее помогал покрыть этот дефицит и способствовал восстановлению золотовалютных резервов, сменится оттоком на фоне глобального пессимизма, это окажет давление на курс гривны.

Совокупные иностранные вложения в украинские гособлигации с начала года выросли почти на $3,7 млрд. Привлекательность гривневых гособлигаций в восприятии иностранных инвесторов повысилась благодаря ускорению экономического роста в первом полугодии, ослаблению политических рисков и дальнейшему снижению учетной ставки НБУ. Динамика их котировок с начала года была одной из лучших в мире. Приток инвестиций позитивно повлиял на курс гривны, которая подорожала почти на 12%. При этом в 2020 году Украине предстоят крупные долговые выплаты, в результате потенциальные задержки с реализацией программы МВФ могут оказать давление на национальную валюту. Кроме того, рост пессимизма на глобальных рынках может спровоцировать отток инвестиций, что также будет способствовать ослаблению гривны.

Повышен прогноз темпов экономического роста на 2019 год. Во втором квартале 2019 года экономический рост ускорился: его темпы достигли 4,6% относительно уровня годичной давности (против 2,5% в январе — марте) — это лучшая динамика с четвертого квартала 2016 года. Главными катализаторами ускорения стали восстановление промышленного производства, улучшение динамики в сельском хозяйстве, финансовом секторе и торговле. С учетом промышленного восстановления и хорошего урожая мы повысили прогноз темпов роста на 2019 год до 3,2%.

Продолжается смягчение денежно-кредитной политики. На последнем, сентябрьском заседании руководства НБУ было принято решение снизить учетную ставку на 50 б. п. — до 16,5%. Это уже третье снижение с начала года — ранее ставка была снижена на 50 б. п. в апреле и июле, однако в реальном выражении она все еще высока (8,5%), поэтому есть предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики до конца года. Впрочем, на глобальных рынках (особенно товарно-сырьевых) сохраняется неопределенность, а темпы годовой инфляции все еще превышают целевой уровень НБУ (5%) и официальный прогноз на конец года (6,3%; мы прогнозируем 8,0%), поэтому, на наш взгляд, до конца текущего года ставка НБУ едва ли будет снижена более, чем на 50-100 б. п., а в 2020 — более, чем на 300 б. п.