До дивидендного гэпа осталось два дня, включая текущую сессию. На дневном графике сформировался доджи «рикша» (предпоследняя свеча) — отражает временную неопределенность среди инвесторов. Краткосрочная тенденция отсутствует, но трендовые индикаторы смещают сентимент в пользу «медведей». Поэтому рассчитывать на восходящий тренд в обозримой перспективе с учетом дивидендной просадки не стоит. Но есть шансы сформировать локальный отскок вверх из-за перепроданности.

Негативный краткосрочный сценарий в приоритете. 11 октября торги вероятно откроются ниже 3-годового минимума 69,2 руб., затем уже есть смысл ориентироваться на предполагаемо ближайшие уровни 68,3 / 67,2 / 66,15 / 63,8. Среднесрочные перспективы осторожно негативные, как минимум пока не закроется дивидендный гэп (после 11 октября).

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Наблюдаем торможение среднесрочной фазы падения — котировки вышли из ее прежних границ (оранжевые линии) наверх. Трендовый осциллятор MACD подал сигнал на покупку, но роста не последовало.

Возобновить подъем в теории может помочь «бычья» дивергенция по стохастику (розовый пунктир) — фактор разворота нисходящей тенденции. Однако в случае обновления локального минимума стохастиком 12,9% дивергенция утратит силу. Дивидендный гэп этому поспособствует.

В перспективе ближайших двух месяцев с технической точки зрения более вероятен боковик или возврат в «медвежью» фазу.

Уровни поддержки: 70,3 / 69,2 / 68,3 / 67,2 / 66,15 / 63,8

Уровни сопротивления: 72 / 73,7 / 76,3 / 78