Суверенные евробонды РФ немного подешевели, несмотря на снижение доходности UST10
Во вторник ситуация на глобальном рынке вновь начала ухудшаться, и на фоне негативных новостей о переговорах США и Китая доходность UST10 возобновила падение, вернувшись к отметке 1,53%, что всего на 8 б.п. выше многолетнего минимума. Правда, российские суверенные евробонды по-прежнему торговались очень сдержанно, но все же отреагировали на новостной фон незначительным снижением котировок – не более чем на 0,1 п.п. от номинала. Дополнительным негативным фактором стало и падение цен на нефть днем до 57,5 долл./барр. Еврооблигации других развивающихся стран вчера также показали небольшое снижение котировок. За последний месяц российские бумаги в целом повторяют общую для стран ЕМ динамику. Американские гособлигации вчера не отреагировали на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, и доходность UST10 пока остается без изменений, поэтому до проведения переговоров США и Китая динамика, вероятно, по-прежнему будет достаточно вялой.
Часть корпоративных бумаг, напротив, подорожала, а новый суборд ALFARU’30 вырос до 100,3% от номинала. Корпоративные евробонды вчера тоже торговались достаточно вяло, большая часть бумаг в цене не изменилась, хотя некоторые выпуски все же немного подорожали. В нефтегазовом секторе длинные выпуски Газпрома и ЛУКОЙЛа немного прибавили в цене – 0,1–0,2 п.п., остальные бумаги были стабильны. Евробонды госбанков также в цене не изменились, лишь старшие евробонды МКБ незначительно подорожали. Размещенный накануне суборд ALFARU’30 (YTC 5,9%) подорожал до 100,3% и при текущей доходности выглядит в целом привлекательно, но вряд ли мы увидим быстрый рост его котировок в краткосрочной перспективе. В металлургическом секторе некоторые бумаги тоже подорожали на 0,1 п.п., при этом выделился выпуск GMKNRM’23 (YTM 3,1%) – плюс 0,2 п.п. от номинала, а его спред к суверенной кривой сократился до 80 б.п. Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 и цены на нефть этим утром стабильны. Азиатские рынки – в минусе, тогда как фьючерсы на американские индексы дорожают.
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