Слабо "замаскированная" программа QE ФРС - страховка от провала в торговых переговорах
В среду рубль находится вблизи уровней 64,9 – рынки в режиме ожидания. С одной стороны, мы видим, что ожидания от итогов торговых переговоров продолжили ухудшаться. С другой стороны, во вторник вечером ФРС подала рынкам сигнал о том, что в ближайшее время регулятор вновь вернется к увеличению своего баланса. Заметим, что мы рассматриваем данные действия регулятора как возобновление слабо «замаскированной» программы QE.
В плоскости торговых переговоров напряжение продолжает нарастать – стороны обменялись взаимными «выпадами» по поводу предоставления виз. Более того, КНР продолжает как осуждать санкционное давление со стороны Штатов против своих компаний, так и демонстрирует полную готовность к сохранению жесткости своих переговорных позиций.
В настоящий момент мы оставляем без изменений наш взгляд на итоги торговых переговоров – прорыва к большим компромиссам мы не ожидаем. Также мы считаем, что внутриполитический конфликт в США, связанный с процедурой импичмента Трампа, не способен в значительной мере подорвать силу переговорных позиций американской стороны. В нашем базовом сценарии мы ожидаем от раунда переговоров заключения возможной промежуточной сделки, в то время как наиболее острые «углы» в плоскости защиты интеллектуальной собственности, субсидиарной поддержки китайских компаний останутся нерешенными. В нашем пессимистичном сценарии мы ждем очередного обострения, итогом которого станет взаимное усиление тарифных ограничений.
Также весьма примечательным нам видятся вчерашние заявления главы ФРС о скором возобновлении увеличения баланса Федрезерва. Несмотря на то, что Пауэлл говорит о «поддерживающем рыночную ликвидность» характере данных мер, мы считаем, что данные процессы с одной стороны, являются страховкой рынка от возможных негативных итогов торговых переговоров, с другой стороны, подготовкой к активизации полноценных программ количественного смягчения.
В результате ожидаем повышения рыночной волатильности в ближайшие дни. Сомнений рынка в том, что американские монетарные власти пойдут на масштабные меры поддержки рыночного роста, остается все меньше. Тем временем ожидания торговой деэскалации ослабевают.
В перспективе до конца недели ожидаем курс рубля в диапазоне 64,4-65,6.
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