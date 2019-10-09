Фондовые индексы США завершили торги 8 октября снижением, поскольку прогресс в торговых переговорах на высоком уровне был поставлен под сомнение сообщениями о том, что Вашингтон усиливает меры по ограничению потоков капитала в Китай и включил некоторые ведущие китайские стартапы в черный список.

S&P500 по итогам сессии упал на 1,56%, до 2893 пунктов. Снижение носило масштабный характер и затронуло все 11 основных секторов, входящих в индекс.

Сегодня мировые фондовые площадки торгуются без единой динамики из-за сохраняющейся неопределенности вокруг запланированных на конец недели американо-китайских переговоров в Вашингтоне. Администрация Трампа ввела запрет на выдачу виз некоторым китайским чиновникам из-за обвинений в нарушении прав человека в Синцзян-Уйгурском регионе. Запрет ожидаемо вызвал негативную реакцию Пекина, который пригрозил, что китайская делегация может уехать из Штатов на день раньше, чем планировалось. Кроме того, китайское гостелевидение и корпорация Tencent ограничили трансляции матчей NBA после обвинений со стороны американской баскетбольной ассоциации в нарушении свободы слова.

Спрос на безопасные активы ослаб. Облигации немного снижаются в цене. Доходность 10-летних казначейских долговых обязательств США колеблется около 1,54%. Золото торгуется в нуле после вчерашнего подъема выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent опустилась к $58 за баррель. Вместе с тем аппетит к риску сегодня невысокий. По нашему прогнозу, в ходе предстоящей сессии S&P500 останется ниже 2925 пунктов.

Внимание сегодня стоит обратить на публикацию протоколов сентябрьского заседания ФРС. Ситуация в экономике США с того момента ухудшилась, поэтому тональность протоколов может показаться рынку несколько «ястребиной». Тем не менее последние комментарии главы ФРС о готовности поддерживать экономический рост говорят о том, что шансы на снижение ставок в октябре высоки. Важным моментом сегодняшнего релиза будет наличие в нем обсуждения условий, при которых регулятор готов на дальнейшее снижение ставки.

Техническая картина по-прежнему не способствует ралли по S&P500. Индекс широкого рынка вчера вновь провалился ниже 10-дневной средней, что указывает на слабость «быков». Следующей потенциальной поддержкой выглядит отметка в 2845 пунктов, где располагается 200-дневная средняя. Среднесрочный ориентир по индексу S&P500: диапазон 2825-3025 пунктов.