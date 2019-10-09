Вчера в течение дня поддержку золоту оказали как экономические, так и политические факторы. Опубликованный индекс цен производителей в США разочаровал инвесторов. В сентябре ИЦП снизился на 0,3% с уровня августа (консенсус-прогноз предполагал рост на 0,1%), но повысился на 1,4% за последние 12 месяцев (ожидался рост на 1,8%). При этом глава ФРС США Джером Пауэлл неожиданно для рынка заявил, что регулятор возобновит покупку краткосрочных гособлигаций. В результате инвесторы резко переоценили вероятность снижения процентных ставок на следующем заседании Федрезерва в конце октября, и на текущий момент она возросла до 83%, что оказывает поддержку ценам на золото, которые по итогам дня поднялись на 0,8%.

Политический фон остается крайне негативным. Несмотря на прибытие китайской делегации в Вашингтон для переговоров, США объявили о введении визовых ограничений в отношении официальных лиц Китая. В ответ китайская сторона заявила об ограничении виз для американских граждан. Подобные действия накануне начала торговых переговоров снижают вероятность каких-либо конкретных договоренностей и повышают шансы на введение импортных пошлин 15 октября.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут выступление Джерома Пауэлла (18:00 мск), публикация протокола заседания ФРС (21:00) и данные по запасам в оптовой торговле (17:00). В случае продолжения негативного политического новостного фона котировки золота могут приблизиться к $1 520 за унцию.