Чем ближе старт очередного раунда переговоров между США и Китаем, тем больше беспокойства со стороны участников рынка. Создается такое впечатление, что «высокие договаривающиеся стороны» делают все возможное, чтобы эти переговоры провалились еще до их старта. Каждая из сторон планомерно шаг за шагом убивает веру в их успех. Так, Китай объявил вчера о понижении статуса вице-премьера Лю Хэ, который будет возглавлять китайскую делегацию и спецпосланником с особыми полномочиями он не будет. А это значит, что переговоры будут вестись на чисто техническом уровне. США, видимо в отместку, опубликовали вчера «черный список» из 28 китайских компаний, чья продукция используется властями для подавления инакомыслия и способствует нарушениям прав человека.

Понятно, что вся эта «возня» не способствует формированию на рынке устойчивого позитива. Получается строго наоборот.

Открытие торгов вчера с самого начало повело индексы вниз, и далее ситуация только усугублялась. Где-то в середине дня участники рынка попытались взять паузу и потери были немного отыграны. Однако на большее сил не хватило и к концу основной торговой сессии власть вновь перешла к медведям, которые давили и давили вниз все сильней и сильней. В итоге индексы потеряли достаточно много — плюс-минус 1,5%. Причем падение было тонким слоем размазано по всему рынку и количество акций, которые закрылись вчера в зеленой зоне исчисляется даже не десятками, а единицами.

А максимальные потери понесли сектора, находящиеся на передовом краю американской экономики — технологический и биотехнологический. Здесь среднее снижение составило 1,7%.

Чуть меньшие, но все равно существенные потери понесли акции промышленных компаний, а также работающие в сфере услуг и финансовом секторе.

Единственный сегмент, где наблюдался хоть какой-то спрос — это ритейл. В этом сегменте акции некоторых ритейлеров даже умудрились закрыться в плюсе — это Walmart (WMT, +0,30%), Target (TGT, +0,53%) и Dollar Tree (DLTR, +0,28%). Однако понятно, что ростом это назвать можно с очень большой натяжкой.

А в целом же картина выглядела очень печальной и единственно, что успокаивает, так это то, что обороты на торгах находятся на минимальных уровнях и все пока инвесторы не спешат разгружать свои инвестиционные портфели.

Ожидания рынка 9 октября

Вчерашняя распродажа была, конечно, неприятной, но все же пока не критичной для текущей ситуации. Участники рынка как находились в ожидании вестей с американо-китайских переговоров, так и продолжают ждать вестей с вашингтонских политических полей. К счастью для всех, за ночь ситуация существенно не изменилась — никто ничего плохого не сказал, и это уже хорошо.

А день сегодня явно не простой. Прежде всего он насыщен важной экономической информацией. Это и выход макроданных, и появление данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, и, наконец, на закуску в 21-00 мск увидят свет протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которое состоялось 17-18 сентября. А если к этому еще добавить выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла в Канзасе, то станет понятно, что участники рынка сегодня будут в полной мере обеспечены притоком свежих новостей.

Однако понятно, что все это будет уже во время основной торговой сессии. Что же касается первой половины дня, то обстановка на мировых финансовых рынках к 13-00 мск складывается вполне позитивная. Если азиатские рынки еще отыгрывали вчерашний негатив, исходящий из США и Европы, то сама Европа стартовала в зеленой зоне и планомерно развивает свой успех. Рост европейских индексов вплотную подошел к 1%, а немецкий DAX так даже превысил эту отметку.

За Европой потянулись и американские фьючерсы на основные индексы. Если с утра они торговались на 0,2 — 0,3 процента выше вчерашнего закрытия, то к началу премаркета они уже вышли на отметку в плюс 0,7%. Так что, исходя из того, что мы видим по итогам первой половины дня, участники рынка сегодня намерены поиграть в «buy the dips» и вернуть часть потерь, понесенных рынком за первые два дня торгов на этой неделе.

Вот только удастся ли это реализовать в полной мере — еще вопрос. Слишком уж переменчива сейчас погода на финансовых рынках. Но все же рынок пока действительно не хочет глобально уходить вниз, и поэтому старания участников дотянуть хотя бы до пятницы, когда станет понятен расклад сил по итогам торговых переговоров в Вашингтоне, вполне понятны. И поэтому продолжаем делать вид, что «дергаемся», но при это продолжаем глобально стоять на месте. Однако это относительное спокойствие доживает свои последние деньки. Ждем бурю. И скоро она с очень большой вероятностью разразится.