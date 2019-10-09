Система, видимо, долго взвешивала все за и против. Уход с открытого рынка может повлечь геополитические риски. Деятельность в Узбекистане уже привела к огромному ($850 млн) штрафу. К этому добавляется риск появления претензий американских инвесторов непосредственно к контролирующему акционеру МТС. У Системы огромный долг, и МТС — это главный источник его погашения. Не исключено, что кто-то в США может захотеть нажиться на этом. Публичность в Штатах вообще кратно увеличивает юридические и финансовые риски и расходы.

С другой стороны, в случае выкупа пришлось бы искать дополнительные средства — более $2 млрд на выкуп, а полностью юридические риски делистингом не снимаются. Несмотря на долги Системы и рост капзатрат телекомов в России, МТС — привлекательный актив. Маржа показателя OIBDA свыше 40% (46%, по данным последнего отчета). Это позволяет выплачивать высокие дивиденды, не менее 28 руб. на акцию в год. Также у МТС есть валютные кредиты (8% от общей суммы долга), а публичность улучшает перспективы их получения.

Так что для инвесторов, на мой взгляд, сохранение листинга на NYSE позитивно. МТС, по сути, последняя российская телекоммуникационная компания, сохранившая листинг и на биржах в России, и за ее пределами.