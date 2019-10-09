Оборот мировой торговли практически перестал расти, – заявила в своем вчерашнем выступлении новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Одной из главных причин этого является торговое противостояние между Китаем и США, и хотя завтра стороны должны возобновить переговоры, мало кто из наблюдателей ожидает быстрого и конструктивного выхода из сложившейся ситуации. Между тем в ближайшее время в периметр действия американских пошлин будут включены и товары из ЕС. Сам Европейский союз также использует ввозные пошлины для защиты своих производителей. По оценкам Георгиевой, к 2020 г. совокупный негативный эффект от торговых конфликтов может составить порядка 700 млрд долл. (около 0,8% мирового ВВП).

Скоро МВФ представит обновленные прогнозы роста мировой экономики, которые, как ожидается, будут скорректированы в сторону уменьшения. По оценкам фонда, замедление экономического роста сейчас наблюдается в странах, генерирующих 90% мирового ВВП. В первую очередь это касается еврозоны и некоторых стран Азии. Годовые темпы роста американской экономики составляют 2%, но последняя статистика говорит о том, что риски рецессии усиливаются и здесь. Так, индекс ISM обрабатывающих отраслей США сейчас находится на 10-летнем, а аналогичный индекс сектора услуг – на 3-летнем минимуме. Также расчеты МВФ показывают, что в случае значительного ухудшения состояния мировой экономики объем корпоративного долга с высокой вероятностью дефолта может достичь 19 трлн долл., т.е. почти 40% всего корпоративного долга восьми крупнейших экономик мира.

Председатель ФРС Джером Пауэлл вчера сообщил о планах регулятора по наращиванию собственного баланса. Данная мера призвана способствовать увеличению свободных резервов банков, с тем чтобы не допустить повторения недавнего дефицита долларового фондирования на рынке репо. Как подчеркнул Пауэлл, эта мера не является количественным смягчением, однако многие обозреватели полагают, что разница лишь в названии. Для Федрезерва управление собственным балансом, судя по всему, становится таким же инструментом денежно-кредитной политики, как и управление процентными ставками. Иными словами, регулятору не нужно ждать снижения ставки по федеральным фондам до нуля, чтобы вновь начать наращивать баланс. Все это происходит на фоне растущих сомнений в эффективности монетарной политики.

Одной из интересных теорий является идея «ставки разворота», при достижении которой стимулирующая политика превращается в свою противоположность, поскольку банки начинают ограничивать кредитование, а экономика попадает в ловушку ликвидности. В условиях закредитованности заемщики избегают увеличения долговой нагрузки. Поскольку центробанки владеют все большей долей гособлигаций на рынках своих стран, качественного залогового обеспечения начинает не хватать, что периодически приводит к дефициту фондирования. Фактические процентные ставки на денежных рынках, такие как ставка однодневного репо, начинают заметно расходиться с официальной ключевой ставкой, которая на самом деле носит исключительно индикативный характер.

Во вчерашнем материале мы привели ссылку на последнее исследование БМР, согласно которому существующие меры монетарной политики пока сохраняют эффективность, но порождают побочные эффекты, такие как сокращение сбережений, что впоследствии оказывает давление на инвестиции и в конечном итоге ограничивает потенциальный рост ВВП. Из-за этого страдает банковская система и может сокращаться и без того недостаточное фондирование пенсионных фондов. Отрицательные ставки могут способствовать образованию пузырей на финансовых рынках, однако для реальной экономики они чреваты формированием «дефляционной ментальности», в силу снижения инфляционных ожиданий заставляющей домохозяйства и компании откладывать расходы и инвестиции на будущие периоды.

Что касается дефицита долларового фондирования на рынке репо, Федрезерву необходимо снизить процентную ставку по избыточным резервам до нуля. На данный момент эта ставка стимулирует банки размещать средства на счетах в ФРС, а не направлять их в реальную экономику через увеличение объемов кредитования. Уже сейчас рост банковского кредитования в США замедлился, что может способствовать и замедлению роста экономической активности.

Ведущие фондовые рынки продолжают сталкиваться с рядом проблем, включая глобальные рецессионные риски, политическую неопределенность в США, постоянные торговые трения, растущие ограничения на движение капитала и вероятность Брекзита без сделки (что приведет к дальнейшему увеличению неопределенности в еврозоне). Индекс MSCI World Equity уже опустился до 200-дневной скользящей средней. Перспектива увеличения балансов ФРС и ЕЦБ не слишком способствует улучшению настроений инвесторов. Между тем рынки гособлигаций продолжают посылать пессимистичные сигналы о перспективах мировой экономики.