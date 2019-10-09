Вчера, выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), руководитель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что уже скоро американский центробанк начнет операции по покупке на открытом рынке краткосрочных казначейских облигаций.

Проблемы на межбанковском рынке США ощущались еще в конце 2018 года. Ставки к концу месяца, квартала, всегда стремились выйти за диапазон ставки рефинансирования ФРС. Апогей напряженности наступил в сентябре текущего года, когда в результате повышенного спроса на ликвидность уровень ставок по операциям репо-овернайт улетел далеко за верхнюю планку 2% и достиг почти 10%.

Пауэлл объяснил, что напряженность была вызвана большими корпоративными налогами и масштабными размещениями облигаций Казначейством США. Однако такая трактовка не дает возможности понять, почему вдруг американский межбанковский рынок перестал функционировать. Как говорят участники операций на межбанке в США, главная проблема заключается в том, что крупнейшие банки США перестали поставлять ликвидность на рынок. Почему это случилось и будет ли повторяться в будущем? На этот вопрос пока никто, включая самого Пауэлла, ответа не дал. Очевидно, проблема настолько серьезная, что ФРС США приходится замещать своей ликвидностью то, что внезапно испарилось с рынка.

Любопытно, что господин Председатель во время выступления несколько раз повторил, что эти действия ФРС нельзя считать операциями количественного смягчения. По мнению Пауэлла, основной целью данных операций является увеличение резервов американских банков, поэтому их нельзя считать классическим QE. Пока мы не знаем, когда начнутся эти операции и в каком объеме они будут проводиться. Скорее всего, на заседании 30 октября FOMC объявит детали данных операций, и уже с ноября текущего года ФРС начнет насыщать ликвидностью балансы американских банков. Можно предположить, что объем покупок облигаций будет в районе 300 млрд. долл., так как комфортным уровнем избыточных резервов в ФРС считают величину 1.5-1.7 трлн. долл. Согласно последним данным, величина избыточных резервов упала до 1.248 трлн. долл.

Как бы ни называло руководство ФРС данный финансовый маневр, очевидно, что американский ЦБ “подхватил” вирус японизации монетарной политики, и теперь все финансовые болезни и диспропорции они будут лечить только одним способом: масштабной закачкой ликвидности в систему.