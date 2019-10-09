Российский рынок поддался оптимистичному настрою европейских площадок
В среду, 9 октября, российский фондовый рынок отыгрывает потери вчерашнего дня, поддавшись оптимистичному настрою европейских площадок: индекс Мосбиржи прибавляет 0,4%, в то время как РТС растет на 1% благодаря укреплению курса рубля на 0,5%.
Улучшению настроений инвесторов способствовали вчерашние обещания главы ФРС увеличить покупку краткосрочных государственных облигаций, чтобы не допустить повторения кризиса ликвидности на денежном рынке, который случился в сентябре в США. Несмотря на то что Дж.Пауэлл подчеркнул, что это не новая программа QE, участники торгов восприняли данный шаг как смягчение риторики регулятора в отношении монетарной политики, повышающее шансы для следующего снижения ставки на ближайших заседаниях. С целью подтверждения своих предположений рынки сегодня будут внимательно читать протоколы сентябрьского заседания Федрезерва и изучать новые выпуски макростатистики.
Государственный департамент США объявил о визовых ограничениях для китайского правительства и должностных лиц Коммунистической партии, которые, по мнению американцев, несут ответственность за задержание или насилие над мусульманскими меньшинствами в провинции Синьцзян. Это решение было объявлено всего через день после того, как Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами.
Помимо этого, все ждут нового раунда торговых переговоров США с Китаем, стартующего уже в этот четверг. Безусловно, после недавних действий обеих сторон вероятность достижения прогресса в обсуждении заметно снизилась, тем не менее инвесторы пока не опускают руки. Так, введение визовых ограничений для членов китайского правительства и Компартии со стороны США из-за обвинений в нарушении прав человека выглядит далеко не дружественным шагом в преддверии начала торговых переговоров. Тем не менее, китайские представители подтвердили, что готовы пойти на частичную сделку, если Д.Трамп откажется от введения новых пошлин в октябре и декабре. Последнее и правда вселяет веру как минимум в продолжение диалога между странами даже в условиях осложнения их неторговых отношений.
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