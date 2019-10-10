Российский рынок акций в среду попытался продолжить восстановление, однако сил для устойчивой восходящей динамики у покупателей так и не хватило. Более того, не помог и попутный подъем на западных площадках, главным образом на рынке США.

Техническая картина в индексе МосБиржи существенным образом не меняется. Котировки остаются чуть выше 2700 п. Драйверов для роста участники рынка пока не видят, что способствует продолжению боковой динамики. Но отметим, что в случае повторного спуска к 2690-2700 п. техническая картина испортится, и могут активизироваться продавцы. При ухудшении внешнего фона мы не исключаем отката индекса вплоть до 2600-2620 п.

Сейчас на рынке складывается не совсем оптимистичный сентимент. Сразу комплекс факторов заставляют глобальных инвесторов проявлять осторожность. Геополитическая напряженность, обострившаяся вместе с началом военной операции Турции в Сирии, ответная реакция США с угрозой принятия мер в отношении турецкой экономики, разговоры об импичменте Трампа, отсутствие компромисса в торговой сделке между США и КНР, риски Brexit без сделки, общее замедление темпов экономического роста для развитых и развивающихся стран — все это определяет крайне тревожный фон. В сложившихся условиях диверсификация и контроль за рисками для инвесторов должны выходить на первый план.

Цены на нефть в среду не показали выраженной динамики. Амплитуда колебаний во фьючерсах Brent на текущей неделе снизилась. Несмотря на достаточно сильную волну снижения с середины сентября и накопленную перепроданность, какого-то значительного отскока мы не наблюдаем. В обычной ситуации это можно было бы назвать проявлением слабости, увеличивающим риски продолжения тренда снижения, но сейчас другая ситуация. Цены на нефть вернулись к исходным позициям после «шока», связанного с временной остановкой половины добычи в Саудовской Аравии. Так что локальная перепроданность не играет роли.

Вчера вышла еженедельная статистика по запасам и добыче нефти в США от EIA. Производство в стране увеличилось на 200 тыс. б/с, до рекордных 12,6 млн б/с. Рост объемов добычи сопровождается поступательным снижением количества активных буровых установок. Этот фактор впоследствии может оказать негативное влияние на темпы роста добычи — сохранить их на прежнем уровне будет достаточно сложно.

Между тем в США уже шесть месяцев подряд падает количество пробуренных, но незаконченных скважин (DUC) на сланцевых месторождениях. То есть по сути снижаются резервные мощности, чтобы компенсировать спад буровой активности и замещать скважины с падающим дебитом. Причем обращаю внимание, что в августе число DUC начало снижаться даже на самом крупном американском сланцевом месторождении Permian.

В связи с этим среднесрочный и долгосрочный взгляд на перспективы нефтяного рынка остается умеренно положительным. В текущих условиях считаю, что какое-либо резкое падение цен, например на общем негативе из-за экономического спада в мире, может носить лишь кратковременный характер.

Согласно сообщению South China Morning Post, предварительные переговоры между Китаем и США перед назначенной на 10-11 октября официальной встречей по торговой сделке так и не привели к какому-то прогрессу по критическим вопросам, в частности по субсидированию китайских предприятий со стороны властей КНР. Таким образом, и без того невысокие шансы на достижение торговых договоренностей уменьшаются. Как сообщают источники издания, на повестке остается лишь «мини-сделка». Власти США в свою очередь ранее отмечали, что готовы только к «всеобъемлющей сделке».

Стоит отметить, что торговые переговоры сейчас являются одной из центральных тем для мировых рынков, при этом периодически появляется огромное количество противоречивой информации или же разного рода данных/мнений от неназванных источников СМИ, что только лишь увеличивает степень неопределенности по поводу дальнейших перспектив. При этом мониторинг твиттера Трампа также не помогает сделать какой-то однозначный вывод, так как американские президент может в течение одного дня опубликовать два сообщения с совершенно разными посылами.

Общее мнение сводится к тому, что в ближайшей перспективе на существенный торговый прогресс рассчитывать сложно, что в итоге продолжит оказывать умеренное давление на отношение инвесторов к рисковым активам. При этом мы допускаем появление каких-то «мирных» официальных комментариев участников торговых переговоры о том, что сторонам удается договориться по ряду вопросов и, что в будущем через 1-2 месяца состоится 14 раунд переговоров. Подобная риторика вряд ли может вызвать устойчивый рост фондовых активов и переход инвесторов в режим «Risk-On».

На таком фоне российский рубль выглядит относительно стабильным. Пара USD/RUB в среду вернулась ниже 65, не реагируя на внешние факторы. Коридор с нижней зоной торможения на 62,5-63,5 и верхней около 65,5 по-прежнему остается актуальным.

Сегодня дивидендные гэпы на открытии торгов ожидаются в акциях Роснефти и ВСМПО-АВИСМА. Общее влияние на индекс МосБиржи может быть около —0,16%, главным образом из-за Роснефти, которая имеет индексный вес 4,6%. Кроме того, сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов в МТС и АЛРОСА.

Накануне в лидерах роста как раз оказались акции телекоммуникационного оператора, подскочившие на 3%. Владимир Евтушенков заявил, что МТС отказалась от идеи делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. Ранее этот риск закладывался в цену, особенно после штрафа в $850 млн со стороны американской SEC по делу в Узбекистане. Акции МТС остаются консервативной дивидендной историей с высокой доходностью. Взгляд на дальнейшие перспективы положительный, особенно с учетом поступательного снижения рублевых ставок.

На фоне роста МТС акции ее главного акционера АФК Системы накануне также показали уверенный рост на 2%. Ближайшая область сопротивления по бумагам расположена около 12,7-12,8 руб. Ключевым среднесрочным драйвером для акций Системы могло бы стать принятие новой дивидендной политики. Фактор проводимого байбэка в свою очередь играет второстепенную роль.

Среди корпоративных отчетов сегодня планируется публикация цифр по продажам алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за сентябрь (позитивных сюрпризов не ждем), а также операционные результаты Черкизово за III квартал 2019 г.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду незначительно подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,09%, нефть Brent в минусе на 0,29%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.