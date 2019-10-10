Несмотря на то что возобновление переговоров США и КНР пройдет на фоне заметного ужесточения позиций обеих сторон по отношению друг к другу, большинство инвесторов питают надежды, что на этот раз удастся добиться каких-то внятных и действительно практических шагов по сближению взглядов Пекина и Вашингтона. Нет смысла лишний раз перечислять новые ограничительные меры, предпринимаемые обоими государствами в части взаимной торговли – они всем уже хорошо известны. Но рынки откровенно устали от этой затянувшейся игры и ждут, что по итогам переговоров будут озвучены хотя бы формальные предложения по снятию части имеющихся ограничений и отказ от введения ранее озвученных. Не удивительно, что и без того заметно перегретый американский фондовый рынок совершенно не спешит разворачиваться в коррекцию.

Открывшись накануне приличным ростом, заокеанские торговые площадки в среду довольно быстро поумерили пыл, но снижаться не стали, перейдя в боковое движение с тенденцией к неспешному подъему. Лишь под самое завершение торгов последовала незначительная коррекция. В итоге индекс DJIA закрылся на уровне 26346 п. (+0,70%), S&P500 вырос до 2919 п. (+0,91%), а NASD COMP одолел 1,02%, добравшись до 7904 п. Настроения в Старом Свете были несколько скучнее. В отсутствие интересной статистики и на фоне уже порядком поднадоевшего Brexit’а, рынки, конечно, росли, но как-то робко. Британцы и вовсе пребывали в боковом движении с приличным уровнем волатильности, так что им просто повезло, что торги закончились в тот момент, когда индекс FTSE100 в очередной раз качнулся вверх, застыв в итоге на отметке 7167 п. (+0,33). Немцы и французы вели себя несколько живее, сумев изобразить хоть какой-то подъём: DAХ вырос на 1,04% — до 12094 п., а САС40 поднялся 0,78%, закрывшись на отметке 5499 п.

В России день выдался бы тоже крайне скучным, если бы не заявление главы АФК «Система» Евтушенкова, что МТС не будет делистинговываться с Нью-Йоркской фондовой биржи. Эта новость придала приличный импульс бумагам МТС и «Системы», которые сумели вытянуть индекс МосБиржи пусть и в символический, но всё же «плюс». Долларовый РТС за счет укреплявшегося рубля показал несколько лучшую динамику. В целом же на рынках царило безыдейное уныние, так что даже лидеры показали относительно скромный результат: индекс РТС закрылся на уровне 1317 п. (+0,85%). А индекс МосБиржи прибавил за день скромные 0,19%, остановившись на 2713 п. Наибольшей рост показали МТС (+2,97%), префы «Башнефти» (+2,06%), «Система» (+2,00%) и «М.Видео» (+1,50%). Сильней других снизились НЛМК (-2,72%), ПИК (-2,53%), ТМК (-2,02%) и «Полюс» (-1,36%).

Цены на энергоносители накануне продемонстрировали приличный подъем, причем в два этапа: сперва в районе полудня после выхода отчета Управления по энергетике Минэнерго США (EIA) с прогнозами динамики нефти в стране (предполагается, что в 2019-м году добыча составит 12,3 млн. баррелей в сутки, а в 2020 г. вырастет до 13,2 млн. баррелей в сутки, хотя всего месяц назад ведомство прогнозировало объём добычи в США в 2019 г. на уровне 12,2 млн. баррелей в сутки). Вторым толчком к росту послужил выход статистики по недельному изменению запасов, которые незначительно снизились с 3,100 млн. барр. до 2,927 млн. барр, при том, что аналитики ожидали падения до 1,413 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге взлетели с —0,201 млн. барр. до 0,941 млн. барр. Однако удержать свои позиции стоимость энергоносителей не смола и достаточно быстро скатилась в коррекцию, вернувшись на уровни, где была еще накануне. Сейчас, по состоянию на 7:05 мск. фьючерсы на нефть марки BRENT торгуются по 58,20 долл./барр., сорт WTI стоит 52,48 долл./барр.

Рубль, начавший укрепляться вслед за растущими нефтяными котировками, отказался следовать за стоимостью углеводородов, когда та начала корректироваться. И если по отношению к евро всё же последовал некоторый откат вниз, то относительно доллара отечественная валюта сохранила свои достижения. По состоянию на 7:07 утра на рынке Форекс доллар стоит 64,90 руб./долл., а евро — 71,28 руб./евро.

Сегодня в течение дня Германия отчитается по экспортно-импортным операциям, Франция представит данные по промышленному производству, Британия опубликует цифры по динамике ВВП, внешнеторговым операциям и динамике промышленного производства. В США выйдет статистика по инфляционным показателям и числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Вечером будет опубликован ежемесячный отчет WASDE, который охватывает агрокомплекс США и международные сельскохозяйственные рынки. Фьючерсы на ведущие биржевые индексы и сырьё демонстрируют с утра некоторое снижение.

Не исключено, что и отечественные фондовые площадки откроются умеренно негативно. Дальнейшая же динамика рынков будет определяться публикуемой статистикой и новостям, касающимися американо-китайских переговоров.