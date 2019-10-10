Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы Китая торгуются разнонаправленно, а нефть в незначительном минусе, при этом рост золота в первые часы торгов выглядит вполне закономерным из-за стартующих сегодня торговых переговоров, неопределенность перед которыми довольно высока. В ходе вчерашнего дня появился целый ряд положительных предпосылок, которые могут означать наличие некоторого прогресса по итогам этого раунда. Китай сообщил о намерении закупать больше сельхозпродукции, данная мера является легко выполнимой и в то же время располагает Вашингтон, но основным фактором роста индексов США стала информация Bloomberg, согласно которой в этот раз стороны попытаются заключить как минимум частичное соглашение по валютному регулированию. Эта стратегия ранее не использовалась.

В рамках новой тактики США и Китая могут двигаться к полноценной сделке постепенно, фиксируя промежуточные договоренности. Вероятно, первым таким аспектом станет валютное соглашение. Но рассчитывать на что-то большее сейчас не стоит. По остальным вопросам сохраняются противоречия, кроме того, стороны продолжают обмениваться недружественными заявлениями. Более того, появилась информация, что делегация Китая покинет США уже сегодня, а не завтра, как планировалось изначально, то есть основные вопросы согласованы предварительно. На наш взгляд, мировые рынки способны продолжить рост в том случае, если будет подписано валютное соглашение, а также США отложит повышение пошлин, запланированное на 15 октября. Если не удастся добиться даже этого, то риск коррекции увеличивается.

Вчера были опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, которые не стали неожиданностью. Ключевым тезисом стало подтверждение угрозы торгового спора для экономики США, а также наличие стабильного потребительского спроса при слабых инвестициях, что влечет риск ухудшения макропоказателей. Всемирный Банк ожидаемо ухудшил прогнозы по темпам роста в 2019 году – по мировой экономике с 2.6% до 2.5%, по США с 2.5% до 2.3%, по Китаю с 6.2% до 6.1%, по еврозоне с 1.2% до 1.1%.

Цены на нефть росли на фоне снижения поставок из Ирана и Эквадора, но вернулись к прежним уровням из-за роста недельных запасов на 2.9 млн. баррелей, выход из консолидации должен произойти по итогам торговых переговоров. Хороший спрос на ОФЗ в ходе аукционов Минфина (привлечено 52 млрд.руб.) помог рублю, сегодня тенденция может продолжиться. Лидером фондовой секции стал МТС из-за отказа от делистинга с NYSE, акции остаются привлекательными.