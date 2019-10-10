В начале торгов вероятно продолжение консолидации выше 1300 пунктов по индексу РТС
В среду в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Акции МТС (MTSS) подорожали на 3.0% после заявления компании об отказе от планов делистинга своих бумаг с Нью-Йоркской биржи. Акции АФК Система (AFKS), мажоритарного акционера МТС, подорожали на 2.0%. Ростелеком (RTKM) и Алроса (ALRS) прибавили по 1.1%, Сургутнефтегаз (SNGS) – 1.0%, Магнит (MGNT) – 0.9%. Тем временем в минусе закрылись (NLMK, —2.7%) и Полюс (PLZL, —1.4%), акции которых торгуются «без дивидендов» в режиме Т+2 начиная с 9.10. Рынок в целом остался в фазе консолидации перед возобновлением важных торговых переговоров между США и КНР.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 39.7%, Белона (BLNG) – на 10.0%, Павловского автобуса (PAZА) – на 9.9%, корпорации Иркут (IRKT) – на 3.7%.
Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области выше 1300 пунктов по индексу РТС. Поток противоречивых сообщений в прессе относительно планов США и КНР способствовал сохранению повышенной волатильности на мировых фондовых рынках в преддверии важных переговоров, которые начнутся сегодня. Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по промпроизводству в Великобритании (11:30 мск) и по индексу потребительских цен в США (15:30 мск).
На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение попыток закрепления ниже уровня 65.0 по паре доллар-рубль, но формирование устойчивого тренда выглядит маловероятным, пока сохраняется неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР.
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