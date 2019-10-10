Вчерашняя попытка отечественного рынка акций начать отскок и уйти от опасной зоны вновь не удалась. Несмотря на то, что фондовая Америка по итогам дня прибавила 0,7-0,9%, рублевый индикатор нашего рынка вырос лишь на 0,2%. Это говорит прежде всего о спаде интереса к российским акциям в первую очередь со стороны нерезидентов.

Сегодня с утра внешний фон негативный: фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,2%, в легком минусе и нефть. Скорее всего, мы откроемся небольшим снижением, а потом, очень вероятно, Индекс Мосбиржи предпримет очередную попытку проверить на прочность поддержку 2700 пунктов. В случае закрепления ниже, вероятность дальнейшего ухода в район 2600 пунктов резко возрастет.

Однако все сильные движения будут лишь после появления информации о результатах очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, стартующих сегодня. Пока инвесторы не ожидают существенного прогресса в решении главного вопроса года, хотя стороны и заявят о позитивных сдвигах.

В случае развития коррекции даже сложно рекомендовать какие-то отдельные бумаги для шорта. Быть может, следует продать весь рынок, причем не фьючерс на Индекс РТС, который может и подрасти на укреплении рубля, а менее ликвидный фьючерс на Индекс Мосбиржи.

При позитивном сценарии лучше рынка вполне могут быть акции Сбербанка, если они закрепятся выше 230 руб, и «Газпром», у которого есть драйвер в виде хороших перспектив улучшения отношений России с Украиной.

Мешает росту рынка и нефть, которая никак не может закрепиться хотя бы выше 59 долларов за баррель. Вчера статистика от Минэнерго США показала очередной рост запасов: в этот раз на 2,9 млн баррелей, в то время как рынок ждал увеличения показателя на 1,4 млн. Более того, среднесуточная добыча в стране увеличилась до нового рекорда – 12,6 млн баррелей.

Однако реакция нефти на столь негативные новости была не сильной, из чего складывается впечатление, что рынок находится около локального дна, и желающих открывать шорты по нефти не много. Мы также считаем, что попытки заработать на падении котировок «черного золота» очень рискованны и все шорты нужно сопровождать короткими стопами.

Рубль в паре с долларом вчера сумел завершить день под отметкой 65 и сегодня в первой половине дня попробует развить успех. На низколиквидном рынке Форекс до открытия наших торгов за рубль дают 64,7 доллара.

На азиатских торгах сегодня наблюдается очередное небольшое ослабление доллара: пара евро-доллар показывает очередные намеки на желание протестировать снизу вверх отметку 1,10. В таких условиях наиболее актуальным диапазоном торгов по паре доллар-рубль на сегодня видится 64,5-65,3. Однако увлекаться покупками рубля мы не советуем, также как и забывать про выставление стопов.