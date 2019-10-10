По итогам торгов 9 октября индекс МосБиржи вырос на 0,19% до 2713,02 п., а индекс РТС на 0,85% до 1317,48 п. В течение всего дня отечественный рынок прислушивался к внешней обстановке, которая накануне старта официальных переговоров США и КНР оказалась весьма напряжённой. Впрочем, участники торгов постарались немного смягчить тон через слухи в прессе. Китай оказался готов заключить промежуточную сделку, а также увеличить закупки сельскохозяйственной продукции на десятки миллиардов долларов. США подобной щедростью не отметились, но выручил председатель ФРС Дж. Пауэлл, который объявил, что регулятор будет делать всё возможное, чтобы продлить цикл экономического роста, а также в скором времени начнёт расширять свой баланс за счёт покупки краткосрочных казначейских обязательств в обмен на резервы банков. Благодаря этому также дорожала нефть, которая пыталась выйти выше уровня $59 за баррель. В бумагах «НОВАТЭК» (-1,13%), «НЛМК» (-2,72%) и «Полюс» (-1,36%) наблюдался дивидендный разрыв. Акции «МТС» подорожали на 2,97% на новостях об отсутствии планов делистинга с биржи в Нью-Йорке. Это также позитивно отразилось на акциях АФК «Система» (+2,0%). Если говорить о секторах, то наибольшую слабость демонстрировали металлурги, что объяснимо укрепляющимся рублём. Активность была невысокой. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,757 млрд рублей.

Рубль укреплял свои позиции. Традиционно, когда ФРС начинает расширять свой баланс за счёт обычного QE, или QE-Light, как на сей раз, то рискованные активы, включая рубль, пользуются повышенным спросом. Доходность казначейских обязательств снижается, или снижаются риски её роста, что побуждает инвестиционные структуры искать более прибыльные финансовые инструменты. Также неплохо прошло размещение ОФЗ. На первом из аукционов Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года. Удалось разместить бумаги на 41,905 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,11% и спросе 79,77 млрд рублей по номиналу. Размещение ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением в июле 2022 года также было успешным. Удалось разместить бумаги на 10,5 млрд рублей по номиналу при спросе 49,3 млрд рублей по номиналу. То есть мы можем говорить, что при небольшом росте доходностей инвесторы готовы скупать значительные объёмы ОФЗ, тем более, что политика ведущих центральных банков этому способствует.

Американский рынок лихорадит от каждой новости с полей торговой войны. Президент Д. Трамп заявил, что есть высокая вероятность заключения сделки с КНР. Данные слова стали поводом для роста американских индексов. Кроме того, издание Financial Times писало, что Китай готов в полтора раза увеличить закупки сельскохозяйственной продукции. Однако уже к закрытию дня настроения начали портиться, так как агентство Reuters сообщило о снижении ожиданий Китая по поводу прогресса переговоров. По итогам торгов DJIA вырос на 0,7% до 26346,01 п., а S&P 500 поднялся на 0,91% до 2919,40 п.

Ночной поток новостей бросал рынки, то в жар, то в холод. Сначала издание South China Morning Post сообщило о том, что предварительные переговоры не показали какого-либо прогресса, и визит основной китайской делегации был сокращён до одного дня. Одним из главных камней преткновения стала позиция КНР по вопросу незаконного использования технологий. Затем уже стала появляться другая информация. В частности, The New-York Times пишет, что Д. Трамп одобрил предоставление лицензий на работу с Huawei, кроме случаев критичных технологий обеспечения национальной безопасности. Кроме того, США выразили готовность отложить ранее анонсированное повышение тарифов с 15 октября в обмен на заключение ранее согласованной сделки по валютным вопросам. Кроме торговых новостей, стоит отметить японскую статистику, которая показала сокращение базовых машиностроительных заказов в августе на 2,4% после сокращения их на 6,6% за июль. Соответственно, падение показателя за год составило уже 14,5%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21528,24 п. (+0,33%), Hang Seng — 25797,57 п. (+0,45%), Shanghai Composite — 2936,44 п. (+0,40%).

Нефть реагировала как на новости о переговорах, так и на статистику из США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 4 октября, коммерческие запасы нефти выросли на 2,9 млн бар. до 425,6 млн бар., что является средним за пять лет значением. Запасы бензина упали на 1,2 млн бар., а дистиллятов на 3,9 млн бар. Примечательно, что текущий объём запасов дистиллятов на 9% ниже среднего показателя за пять лет. Импорт сырой нефти сократился на 67 тыс. бар. в день до 6,2 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,9 млн бар. в сутки общих топливных поставок, или +3,0% за год; 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +0,5% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или —7,1% за год. Добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. бар. за прошедшую неделю до 12,6 млн бар. в сутки. Ещё одним поводом для давления на нефть стали сообщения Reuters о том, что в OPEC увеличили квоту для Алжира с 1,685 млн бар. в сутки до 1,774 млн бар. в сутки. К 9:00 мск Brent — $58,32 (+0,00%), WTI — $52,58 (-0,02%), Золото — $1512 (-0,05%), Медь — $5696,76 (+0,62%), Никель — $17565 (+1,18%).

Индекс доллара снижался на 0,1% до 99,02 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,579%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,099 (+0,14%), GBP-USD — $1,223 (+0,16%), USD-JPY – 107,49 (+0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России улучшился. Если ночью фьючерсы на американские рынки указывали на провал индексов более чем на 1%, то к началу торгового дня в РФ они вышли почти в ноль. Стоит всё же отметить, что США и КНР пытаются найти основу хотя бы для временного соглашения. Рецессию в год выборов Д. Трампу не простят. Соответственно, ждём от российских индексов небольшого повышения, а от рубля укрепления. Бумаги «МТС» будут торговаться последний день с дивидендами 8,68 рублей на акцию, «АЛРОСА» с 3,84 рублей на акцию.